قصة حب تجمع ثنائي غريب يسافران معًا لاستكشاف أوروبا

شاهد.. ثنائي يكتشفان فاكهة كان يعتقد أنها انقرضت منذ أعوام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كان رودريغو يخطط للسفر إلى فنلندا من أجل زيارة عائلته، وأراد تمديد رحلته لاستكشاف أوروبا مع صديق. وعندما لم يتمكن أحد من مرافقته، وضعه زميل في العمل على اتصال بإيرما كاسيريس.

Credit: Courtesy Rodrigo Leal

وخلال مرحلة التخطيط للرحلة، بدأ كلًا من رودريغو وكاسيريس في التواصل. وقبل سفرهم إلى الخارج مباشرة، جمع الثنائي علاقة حب معاً.

وكانت الرحلة إلى باريس هي أول موعد رسمي لهما.

Credit: Courtesy Rodrigo Leal

وبعد فرنسا، توجه الثنائي إلى المملكة المتحدة وشرعوا في رحلة برية، بما في ذلك التوقف عند الأثر الصخري، ستونهنغ، الذي يعود إلى عصر ما قبل التاريخ.

Credit: Courtesy Rodrigo Leal

وعند العودة إلى المكسيك، انتقل الثنائي للعيش معًا واستمرا في السفر كلما أمكنهما ذلك.

Credit: Courtesy Rodrigo Leal

وارتبط الثنائي بشكل رسمي في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ثم تزوجا في 2012. وبالتالي، قرر كلاً من رودريغو وكاسيريس قضاء شهر عسلهما في بولينيزيا الفرنسية، بما في ذلك جزيرة بورا بورا.

Credit: Courtesy Rodrigo Leal

وكانت العائلة والأصدقاء سعداء باجتماع هذا الثنائي، رغم أن بعضهم كان مترددًا عند سماعهم أول مرة عن خطط قضائهم إجازة معًا.

وقال رودريغو لشبكة CNN Travel: "نحن نكمل بعضنا البعض.. نحن متشابهون للغاية ولكننا مختلفون أيضًا، ونعتقد أن هذا جزء مهم جدًا".

Credit: Courtesy Rodrigo Leal

واجتمع الزوجان معًا بسبب شغفهما بالسفر، وهو أمر لا يزال جزءًا كبيرًا من علاقتهما.

ويقول الزوجان إنه لم يكن اتصالًا فوريًا، ولكنها كانت علاقة بناها دافعهما المشترك لحب المغامرة.

Credit: Courtesy Rodrigo Leal

وأوضح رودريغو: "لدينا نفس الأهداف المشتركة ونحن دائمًا هناك من أجل الآخر. يمكننا التحدث عن أي شيء ولا شيء. نضحك كثيرًا. نحن نحب مشاهدة الأفلام والتلفزيون اللاتيني المبتذل والمسلسلات الغريبة".

Credit: Courtesy Rodrigo Leal

وفي 2015، ولدت طفلتهما الأولى صوفيا، ثم تبعها ابنهما، الذي يُدعى أيضًا رودريغو، في 2017.

وبالتالي، بدأ الثنائي في اصطحاب أطفالهما خلال مغامراتهما.

وتقول إيرما: "أعتقد أنه كان القدر أن نكون معًا.. أنا سعيدة للغاية لمقابلة رودريغو. نحن ثنائي رائع وأنا أحبه".