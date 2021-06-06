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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، العثور على لوحة أثرية تعود لعصر الأسرة الـ26، داخل قطعة أرض خاصة بأحد المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، والذي قام بتسليمها للسلطات المعنية.

وقد وصلت اللوحة الأثرية التي عُثر عليها إلى متحف الآثار بالإسماعيلية، وفقاً لتصريح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري. وأوضح وزيري أن هذه اللوحة عثر عليها بالصدفة أحد المواطنين بالإسماعيلية أثناء قيامه باستصلاح وتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة، وقام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر، وفقاً لبيان وزارة السياحة والآثار المصرية عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار وزيري إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية، وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة، ومفتش آثار القنطرة غرب، والتي أكدت أثرية اللوحة التي يبلغ طولها 230 سنتيمتراً، وعرضها 103 سنتيمترات، وسماكتها 45 سنتيمتراً.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه اللوحة هي إحدى اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.

اللوحة الأثرية التي عُثر عليها في محافظة الإسماعيلية Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وأضاف أنها مصنوعة من الحجر الرملي، ويعلوها قرص الشمس المجنح، وحُفر عليها خرطوش للملك واح- ايب- رع-، خامس ملوك الأسرة الـ26، و15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.