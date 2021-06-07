دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت شركة الاتحاد للطيران التي تتخذ من العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مقراً لها أنها ستستأنف رحلات الركاب إلى مطار لندن هيثرو اعتباراً من 8 يونيو/ حزيران الجاري.

وأكد متحدث باسم الاتحاد للطيران لموقع CNN بالعربية عبر البريد الإلكتروني أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء، بتاريخ 8 يونيو/ حزيران الجاري، ستستأنف طيران الاتحاد رحلات الركاب إلى لندن هيثرو بالمملكة المتحدة.

وقال: "سيُسمح فقط للمواطنين البريطانيين والأيرلنديين والركاب الذين لديهم حقوق إقامة في المملكة المتحدة بالسفر إلى المملكة المتحدة من إحدى دول القائمة الحمراء".

وسيُطلب من جميع الركاب الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام كاملة في فندق للحجر الصحي، وإجراء فحص PCR في اليوم الثاني أو قبله اليوم وفي اليوم الثامن أو بعده من الحجر الصحي، واتباع القيود الوطنية، وذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم الاتحاد للطيران.

وأضاف: "سيُطلب من جميع الضيوف المسافرين من الإمارات حجز فندق مُدار مسبقاً في الحجر الصحي خلال فترة 14 يوماً قبل الوصول إلى لندن هيثرو".

وتظل الرحلات المغادرة من المملكة المتحدة غير متأثرة وتستمر في العمل كما هو مقرر من المبنى رقم 2، ويمكن للمسافرين الذين يصلون إلى أبوظبي الاستمتاع بالسفر الخالي من الحجر الصحي، حيث أن المملكة المتحدة مدرجة على "القائمة الخضراء" لأبوظبي، وفقاً لما ذكره.

ويُذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، قامت بريطانيا بإضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة الحمراء الخاصة بحظر دخول القادمين من دول معينة إلى أراضيها.

ويذكر أن تعديلات حكومة المملكة المتحدة على "نظام إشارات المرور" للسفر مؤخراً لم تشمل إضافة أي دول جديدة ضمن "القائمة الخضراء"، بينما أضافت 7 دول جديدة ضمن "القائمة الحمراء" للسفر، ومن بينها مصر.