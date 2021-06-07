(CNN) -- صادرت الشرطة الإيطالية أكثر من 200 رطل من الرمل والحجارة والأصداف المسروقة من شواطئ سردينيا العام الماضي، وفرضت غرامات على عشرات السائحين الذين أخذوها كهدايا تذكارية.

وقالت صحيفة Guardia di Finanza - شرطة المالية الإيطالية - في بيان إن العناصر أعيدت إلى الشواطئ التي تم أخذها منها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

الرمال البيضاء المثالية للجزيرة الإيطالية محمية، ويواجه السياح غرامات باهظة وحتى عقوبة السجن لإزالتها من الشواطئ المحلية.

وقالت الشرطة إن 41 شخصًا تم تغريمهم بسبب موجة من سرقات الرمل والأصداف. تتراوح الغرامات الصادرة من 500 إلى 3 آلاف يورو (600 دولار إلى 3650 دولارًا).

وقال البيان إن عمليات المصادرة - التي بلغ مجموعها أكثر من 100 كيلوغرام (220 رطلاً) - حدثت "على الرغم من الانخفاض الكبير في عدد السياح في الجزيرة في موسم الصيف الماضي"، بسبب جائحة كوفيد -19.

وأضاف البيان أن الشرطة أجرت فحوصات دورية على المسافرين المغادرين في مطار أولبيا كوستا سميرالدا بالجزيرة، وكذلك في مختلف مواقع التجارة الإلكترونية حيث يتم بيع الرمال.

في 2017، تم سن قانون إقليمي جعل أخذ الرمال من شواطئ سردينيا أمرًا غير قانوني. وتم إدخال اللوائح لأن الحوادث أصبحت أكثر تواترًا وإشكالية.

وقالت حراسة الجزيرة لشبكة CNN العام الماضي إن الشواطئ ذات الرمال "المذهلة" الملونة أو الوردية أو البيضاء للغاية معرضة بشكل خاص للاستهداف. وأضافت: "وجدنا موقعًا على شبكة الإنترنت يبيع رمالنا كهدايا تذكارية. لقد أصبحت ظاهرة معروفة جدًا هنا في أوروبا".

في سبتمبر/ أيلول 2020، أمر سائح فرنسي بدفع غرامة قدرها 1000 يورو بعد محاولته السفر من سردينيا مع أكثر من أربعة أرطال من الرمال المحلية في حقائبه.

وتعرض زوجان فرنسيان للتهديد بالسجن في 2019 بعد العثور على 14 زجاجة بلاستيكية تحتوي على حوالي 40 كيلوجرامًا (88 رطلاً) من الرمال البيضاء في سيارتهما أثناء انتظارهما لركوب العبارة.