شاهد..وحيد القرن يعزف على البيانو بشفته العليا في عيد ميلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق أن شاهدتم وحيد القرن يعزف على آلة البيانو من قبل؟

وفي مقطع فيديو مثير للدهشة، شاركته حديقة حيوان دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، يظهر وحيد القرن الموهوب، وهو يعزف بمهارة على لوحة مفاتيح آلة البيانو التي تمسكها إحدى الموظفات بالحديقة.

وفي حديثها مع موقع CNN بالعربية، توضح مديرة المحتوى الرقمي لدى حديقة حيوان دنفر، كارلي ماكجواير، أن ذكر وحيد القرن، والذي يُطلق عليه اسم "باندو"، لم يكن مدرباً على العزف على البيانو، ولكن اكتشف فريق رعاية الحيوانات لدى الحديقة حماسه لعزف البيانو.

وتشرح ماكجواير أن عزف البيانو يمنح "باندو" فرصة لتدريب شفته العليا، كما أن هذا النشاط يساعد في بناء علاقة بين الحيوان وحارسه.

وتشير ماكجواير إلى أن هناك أيضاً عنصر سمعي لهذا النشاط، إذ يملك وحيد القرن حاسة سمعية حادة.

وقد بلغ "باندو"، عامه الـ 12 عاماً ذلك اليوم، إذ ولد في عام 2009 في حديقة حيوان سان دييغو سفاري بارك، ثم عاش بعد ذلك في حديقة حيوان دنفر منذ عام 2011، حسبما ذكرته ماكجواير.

وللاحتفال بعيد ميلاده، قرر الحيوان الضخم أن يعزف مقطوعة ابتكرها بنفسه مستخدماً شفته العليا.

وقد نال مقطع الفيديو لباندو وهو يعزف على البيانو الإشادة والإعجاب من قبل متابعي حديقة حيوان دنفر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمت مشاهدته ومشاركته عشرات الآلاف من المرات، وفقاً لما ذكرته ماكجواير.

وقد علق العشرات من محبي الحيوانات على مقطع الفيديو عبر موقع "انستغرام"، حيث أشار الكثيرون إلى مهارة "باندو" في العزف.

ويجدر بالذكر أن اسم "باندو" يعني "صديق" باللغة السنسكريتية، وفقاً لما ذكرته ماكجواير.