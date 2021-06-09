جزيرة "الجنة".. نظرة داخل واحدة من أكثر المواقع النائية في العالم

"جنة في البحر الكاريبي".. أكبر جزيرة في الباهاما للبيع بـ19.5 مليون دولار

لحظة انقاذ 3 كوبيين عاشوا على جوز الهند لـ33 يومًا في جزيرة مهجورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن موقع هادئ وخالي من السكان؟ احزم أمتعتك واتجه إلى جزيرة "نوكو هيفا" البولينيزية الفرنسية، التي تقع في جنوب المحيط الهادئ، وهي تُعد واحدة من أكثر المواقع النائية في العالم.

وتتميز الجزيرة بوجود مناظر طبيعية مختلفة، تجعلك تستمتع بإطلالات مختلفة على منحدراتها، وقممها الصخرية، وخلجانها العميقة، ووديانها شديدة الانحدار.

وتعتبر "نوكو هيفا" هي ثاني أكبر جزيرة في البلاد. كما تعد عاصمة جزر ماركيساس، وهي واحدة من أكثر الأرخبيلات التي لم يتم المساس بها على كوكب الأرض.

وفتحت الجزر مؤخراً أبوابها للزوار، مع الترحيب بالسياح الذين أمضوا الثلاثين يومًا الماضية في الولايات المتحدة. وكان هناك عدد قليل نسبيًا من حالات فيروس كورونا بين السكان، الذين يقل عددهم قليلاً عن 3 آلاف شخص، لأنها تعتبر نائية في الغالب.

صورة تعكس مناظر طبيعية جميلة للجبال والبرية، ما يجعلها مثالية لرحلات التنزه والتخييم. Credit: Gregorie le Bacon

ولكن، إذا فكرت بزيارة جنة العزلة هذه، يجب أن تعلم أن الرحلة لن تكون مباشرة.

وتستغرق الرحلة 8 ساعات ونصف من مطار سان فرانسيسكو الدولي إلى مطار "فا" الدولي بجزيرة "تاهيتي" في بولينيزيا الفرنسية.

وتستغرق أيضًا رحلة طيران "تاهيتي" إلى مطار "نوكو هيفا" حوالي أربع ساعات أخرى.

وعادة ما يكون التنقل على الطرق الوعرة في نوكو هيفا مصحوبًا بالمفاجآت، مثل ظهور المهور البرية التي تحدق بهدوء، وهي تمشي في طريقها.

وسيستمتع المسافرون بوقتهم على الجزيرة التي يصعب الوصول إليها، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى التخلص من السموم الرقمية أو الهروب من ضغوط العصر الحديث.

وتقدم الجزيرة الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وهي مكتب بريد، ومستشفى، ومبنى بلدية، وبنك، وخمسة متاجر للبقالة، وصيدلية.

يتطلب الوصول إلى نوكو هيفا رحلة مدتها 8 ساعات ونصف من سان فرانسيسكو إلى تاهيتي، وهي الجزيرة الرئيسية في بولينيزيا الفرنسية، ثم أربع ساعات أخرى من الطيران. Credit: Sophie Morgan

بعد ولادته ونشأته في "نوكو هيفا"، يعتبر ويليام تيكيتوهي، وهو مرشد سياحي يعمل لدى منتجعات "Le Nuku Hiva by Pearl Resorts"، هذا الموقع مقدسًا. وقال: "إنه مكان نادر وهو المكان الوحيد حيث يمكننا الحصول فيه على الجوهر الحقيقي لثقافة سكان ماركيساس".

ومع ابتعاد الجيل الجديد من سكان ماركيساس عن جذورهم، يريد تيكيتوهي الحفاظ على أهمية مثل هذه المواقع.

وأضاف: "لا يريد السكان اليوم زيارة المواقع الأثرية، إذ يفضلون شرب الجعة في المطعم.. إنه أمر سيء"، موضحاً: "أحب زيارة المكان لأنني بحاجة إلى معرفة قصة أسلافي، وهي ليست موجودة في المطعم".

ولا تُوجد وسائل نقل عام من مدينة "تايوها" إلى أجزاء أخرى من الجزيرة، لذلك تُعد رياضة المشي لمسافات طويلة، من أكثر النشاطات التي يمارسها الناس في جزيرة "نوكو هيفا".

ومن بين عوامل الجذب التي يمكن زيارتها هي شلال "Vaipō" في قرية "هاكاوي" القديمة.

ويتواجد هذا الشلال الأيقوني وسط قمم البازلت في وادي "هاكاوي". وتسقط تيارات المياه من ارتفاع 250 مترًا، ما يجعل هذا الشلال الأطول في بولينيزيا الفرنسية.

تعد هذه الجزيرة هي محطة توقف منتظمة لليخوت التي تشق طريقها عبر المحيط الهادئ الشاسع. Credit: Sophie Morgan

ويُوصى بزيارة الوادي مع شركة الرحلات المحلية "Cannibal Art"، التي تقدم حزمة تخييم لمدة يومين بتكلفة 150 دولارًا للشخص الواحد.

ويكسب الكثير من السكان المحليين عيشهم من الخشب، والنحت التقليدي، والصيد.

ويحظى اصطياد الأسماك بشعبية أيضاً، ويبقى يوم السبت هو أكثر الأيام ازدحاماً في الميناء، حيث يجتذب سوق السمك الكثير من الزبائن.

ويمكنك أيضاً العثور على الكثير من الحرف اليدوية، التي تحمل طابعًا إبداعيًا وبسعر معقول، في سوق "Tapivai Crafts Market".

يظهر المرشد السياحي المحلي، ويليام تيكيتوهي، في الصورة وهو يحاول المساعدة في الحفاظ على الثقافة المحلية. Credit: Courtesy William Teikitohe

ويُطلق على "نوكو هيفا" لقب "أرض الرجال" بفضل تقاليد المحاربين التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. ويفخر الرجال المحليون، بمن فيهم تيكيتوهي، بارتداء قرون الحيوانات التي قتلوها حول أعناقهم.

وفي "نوكو هيفا"، تتواجد الكثير من الشواطئ المهجورة، خاصة إذا كنت تبحث عن الراحة، منها شاطئ "هاتيهيو" الذي تصطف على جانبيه أشجار النخيل.

وتنتظرك تجربة شاطئ سريالية أخرى على خليج "أناهو"، الذي يقع على بعد كيلومترين شرق "هاتيهو". وإذا كنت ترغب بمشاهدة الشعاب المرجانية أو ربما السلاحف، يمكنك زيارة شاطئ ماركيساس.

وبعيدًا عن الغوص، تعد كلاً من "أناهو" و"هاتيهيو" من بين الأماكن الوحيدة في الجزيرة التي تسمح لك بتجربة ركوب الخيل.

هناك فرصة الاستمتاع بشاطئ خاص بك عندما تكون في جزيرة نائية. Credit: Sophie Morgan

وقد يكون العثور على مكان لتناول الطعام أمرًا صعبًا، ولكنه يستحق محاولة البحث لأن المطبخ البوينيزي يقدم لك مذاقاً لذيذاً من جنوب المحيط الهادئ.

ويجب أن تجرب الطبق الوطني "poisson cru"، الذي يعني "السمك النيئ" بالفرنسية، ولكن يشير إليه السكان بـ"ia ota". ويتمتع هذا الطبق بلذة تفوق الخيال.

ويقدم مطعم "Chez Yvonne" في "هاتيهو" أطباقاً كلاسيكية مثل الروبيان النهري، وأطباق المأكولات البحرية المختلفة، وهو مشهور لدى السكان المحليين والزوار.

ويُوجد في فندق "Premium Bay View Bungalow" تراساً خاصاً يوفر إطلالات بانورامية على خليج تايوها وقمم الجبال المحيطة به.

وفي الوقت نفسه، تقدم حانة "Tiki" مجموعة رائعة من أنواع الكوكتيلات الطازجة بالجزيرة، والتي تتوفر خلال أي وقت من اليوم.

ويقول "تيكيتوهي" إنه يمكن للسياح اكتشاف الكثير من الطبيعة والثقافة البولينيزية، كما ينصح الأشخاص باستغلال أوقاتهم في الجزيرة إلى أقصى حد، بغض النظر عن المدة التي يخططون للمكوث فيها.