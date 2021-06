دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من المعجبين بمسلسل "فريندز"؟ ربما عليك الانضمام إلى رحلة بحرية مخصصة للمسلسل المحبوب من فترة التسعينيات، التي ستبحر من فلوريدا في مايو/ أيار من عام 2022.

وتنظم FANA، وهي شركة سفر مقرها الولايات المتحدة وسنغافورة، هذه الرحلة البحرية التي تعرف باسم "The One When They Went On a Cruise".

وستغادر رحلة الإبحار، التي تستغرق سبعة أيام، من مدينة فورت لودرديل وتعود إليها، مع التوقف في مدينة كي ويست بفلوريدا، وجزيرة كوزوميل بالمكسيك، وجورج تاون في جزيرة غراند كايمان.

ولن يظهر أي من أعضاء فريق التمثيل. ولكن، ستكون هناك الكثير من النشاطات التي يمكنك القيام بها على متن الرحلة، بما في ذلك أسئلة "الأصدقاء"، ومسابقة مثل الشخصيات المفضلة لديك، وعروض الطهي.

وستكون الرحلة على متن سفينة Celebrity Equinox، التي كانت فائزة في جوائز Cruise Critic في 2019، وحصلت على تقدير لأفضل غرف عامة وأفضل سفينة كبيرة بشكل عام.

ورغم أن السفينة يمكن أن تستوعب حوالي 2,800 راكب، إلا أن رحلة إبحار مسلسل "فريندز"، التي يتم تشغيلها بالشراكة مع Celebrity Cruises، ستسمح فقط لـ500 ضيف بالحجز.

وتبدأ الأسعار من 1,648.66 دولارًا للشخص الواحد مقابل غرفة كبيرة، وتصل إلى 3،048.66 دولارًا أمريكيًا لجناح Sky مع شرفة، وهي أعلى فئة في الغرف.

ووفقًا لـFANA، تشمل جميع هذه الأسعار خدمة الواي فاي المجانية، وباقة المشروبات الممتازة، والإكراميات، والضرائب والرسوم.

ويجب أن يكون لدى الضيوف جوازات سفر صالحة لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ الرحلة.

وستشمل هذه التجربة رحلة بطائرة هليكوبتر فوق شاطئ "سيفن مايل" الشهير في جزيرة كايمان، والسباحة مع الدلافين وسمك الراي اللاسع، واستكشاف الشعاب المرجانية بواسطة الغواصة، والمشاركة في مشروع تنظيف الشاطئ، وغيرها.

واعتبارًا من يونيو/ حزيران 2021، تطلب Celebrity Cruises من جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا أن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، مع تقديم دليل على ذلك.

ويجب على المسافرين أيضًا ملء استبيان صحي إلزامي قبل السماح لهم بالصعود إلى السفينة.