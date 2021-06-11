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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في العام الماضي، لم يبتعد معظمنا عن الشارع الذي نعيش فيه، بسبب الحظر المنزلي وعمليات الإغلاق المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

شارع "سميث" في مدينة ملبورن، أستراليا Credit: Josie Withers

ولكن سواء كنت تحلم بالسفر الدولي، أو كنت متحمسًا للانتقال من منطقتك إلى وسط المدينة، جمعت العلامة التجارية الإعلامية Time Out في قائمتها "أروع شوارع العالم"، التي اختارها حوالي 27 ألف شخص من سكان المدينة حول العالم.

شارع "باسيج دي سانت جوان" في مدينة برشلونة، إسبانيا Credit: Shutterstock

ومن أجل وضع لمساتهم الأخيرة على أفضل 10 شوارع، ركز محررو Time Out على أبرز الأطعمة والمشروبات الخاصة بكل ترشيح، إضافة إلى العروض الثقافية والحياة الليلية.

ونظر الفريق أيضًا إلى الروح الاجتماعية، التي ربما كانت أكثر أهمية من أي وقت مضى في أعقاب الوباء.

وتصدّر شارع سميث في ملبورن بأستراليا هذه القائمة، وهو شارع صاخب يشتهر بمتاجره المستقلة ومطاعمه الرائع وأماكنه لمشاهدة الموسيقى الحية.

وتعد حانة الكوكتيل الصغير Above Board من بين أحد الأماكن المميزة، التي تتواجد في شارع سميث بأستراليا.

وقال المالك والنادل الرئيسي، هايدن لامبرت، لشبكة CNN Travel، إن فريقه "متحمس جدًا" للأخبار، مشيدًا "بالمجتمع الرائع في شارع سميث".

وأضاف: "لقد أحببنا المنطقة منذ فترة طويلة ورأيناها تتطور خلال السنوات القليلة الماضية منذ افتتاح Above Board في عام 2016".

شارع "سان إيسيدرو" في مدينة هافانا، كوبا Credit: Yarini Habana

ويحتل شارع "باسيج دي سانت جوان" ببرشلونة المرتبة الثانية في القائمة.

وقد لا يكون الشارع الإسباني مشهورًا مثل شارع "لاس رامبلاس" في برشلونة. ولكن، يعد "باسيج دي سانت جوان" معروفًا بكونه أحد الممرات الخضراء الأولى في المدينة.

ويحتوي الشارع على ممرات للدراجات وأرصفة واسعة وأشجار والكثير من أماكن الجلوس في الهواء الطلق. وفي الوقت الحالي، يستضيف الشارع أيضًا سوق الطعام Mercat de l'Abaceria.

شارع "سانسيت بوليفارد" في مدينة لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية Credit: Shutterstock

ويأتي شارع ساوث بانك بلندن في المرتبة الثالثة على القائمة، وهو طريق صاخب على جانب نهر التايمز.

ويعد الشارع موطنًا للمسرح الوطني بلندن وشكسبير غلوب، وكلاهما يستعدان لموسم المسرح الصيفي، حيث تستمر إنجلترا في التخفيف من قيودها جراء كوفيد-19.

ويشتهر ممشى لندن أيضًا بمناظره الخلابة لكاتدرائية القديس بولس عبر النهر، ويحتوي على الكثير من المأكولات والمشروبات في الهواء الطلق والأماكن الداخلية.

شارع "ويت دي ويثسترات" في مدينة رتردام، هولندا Credit: Shutterstock

وفي الوقت نفسه، ساعد فن الشارع المذهل بـ"سان إيسيدرو" في هافانا، كوبا، على تأمين المركز الرابع في القائمة.

واحتل شارع "سانسيت بوليفارد" في لوس أنجلوس في المرتبة الخامسة، وهو أحد أشهر شوارع مدينة كاليفورنيا.

شارع "روا تريس ريوس" في مدينة ساو باولو، البرازيل Credit: Shutterstock

وتقول Time Out إنها أرادت "البحث قليلاً والانتقال إلى المستوى المحلي بدرجة أكبر"، في عام 2021. وبذلك، أوصت جميع الأشخاص بالنشاطات التي يمكنهم القيام بها في كل شارع.

وتطلق Time Out على الشوارع اسم "عوالم مصغرة لكل ما نحبه في المدن".

شارع "حاجي لاين" في سنغافورة Credit: Shutterstock

يمكن رؤية أفضل 30 موقعًا كاملاً على موقع Time Out.

شارع "روا رودريغيز دي فاريا" في مدينة لشبونة، البرتغال Credit: Shutterstock

أروع 10 شوارع بحسب تقييم Time Out:

1. شارع سميث، ملبورن، أستراليا

2. باسيج دي سانت جوان، برشلونة، إسبانيا

3. ساوث بانك، لندن، المملكة المتحدة

4. سان إيسيدرو، هافانا، كوبا

5. سانسيت بوليفارد، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية

6. ويت دي ويثسترات، رتردام، هولندا

7. روا تريس ريوس، ساو باولو، البرازيل

8. حاجي لاين، سنغافورة

9. روا رودريغيز دي فاريا، لشبونة، البرتغال

10. كالي تاميس، بوينس آيرس، الأرجنتين