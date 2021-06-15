"شيطان جيرسي".. الكشف عن أطول أفعوانية أحادية المسار في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على هذه الأفعوانية، يستعد الراكب في الأعلى إلى النزول 130 قدمًا بسرعة 60 ميلاً في الساعة.

وافتتحت أفعوانية "Jersey Devil"، أي "شيطان جيرسي"، لأول مرة للجمهور يوم الأحد، 13 يونيو/ حزيران الجاري، في "سيكس فلاجز" وسط ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتقول مدينة الملاهي إنها "أعلى وأسرع وأطول أفعوانية ذات مسار أحادي في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 13 طابقًا، وتحمل الركاب لأكثر من 3،000 قدم من المسار".

أول نزول يعد تجربة فريدة من نوعها

أفعوانية "شيطان جيرسي" Credit: Thomas P. Costello/Asbury Park Press/Imagn Content Services, LLC

ونشرت مدينة الملاهي "سيكس فلاجز" مقطع فيديو يتجاوز مدته الدقيقة من الجولة عبر حسابها على "تويتر".

وتعد الجولة تجربة "استثنائية"، وعلى عكس معظم الأفعوانيات حيث يشاركك شخص آخر بالجلوس إلى جانبك، يجلس الأشخاص في أفعوانية "Jersey Devil" بشكل منخفض وفي طابور واحد، وتتسع كل عربة لـ12 راكبًا.

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وتحمل الأفعوانية اسم الشيطان لسبب وجيه، إذ تبدأ الجولة مباشرة منذ انطلاق العربة من المحطة على الفور في الصعود السريع. وتعبر الجولة قمة المسار المنحني الأول مع إطلالات رائعة على مدينة الملاهي وريف نيو جيرسي.

ولكن عليك النظر بسرعة، إذ لا يبقى القطار على القمة طويلاً.

ويعد أول نزول تجربة فريدة من نوعها، وتشرح مدينة الملاهي أن درجة انحدار المسار تبلغ 87 درجة.

وفي غضون ثوانٍ من الهبوط، تجد نفسك أعلى القمة التالية ويتم إلقاؤك في سلسلة من الانقلابات والالتواءات والمزيد من القمم حيث يتدفق المسار الأحادي داخل وخارج نفسه.

وتسود الألوان الأساسية الساطعة، إذ تكتسي عربات الأفعوانية باللون الأحمر الداكن، بينما يتمز لون المسار الأحادي باللون البرتقالي المائل إلى الأصفر.

إحصائيات بسيطة عن أفعوانية "Jersey Devil"

أعدت الحديقة الجزء الأخير من المسار في يناير/ كانون الثاني وشاركت بعض ميزات الأفعوانية:

السرعة القصوى 58 ميلاً في الساعة (93 كيلومترا في الساعة)

ارتفاعها 13 طابقًا مع أول هبوط يبلغ 130 قدمًا

يغطي المسار أكثر من 3،000 قدم (915 مترًا)

يقدم المسار "ثلاث انقلابات دراماتيكية بما في ذلك انقلاب بزاوية 180 درجة ولفة انعدام الجاذبية"

وكيف استوحت مدينة الملاهي الاسم الشرير للأفعوانية؟

وأوضح رئيس مدينة الملاهي جون وينكلر ذلك قائلاً: "لقد كانت قصة الفولكلور الشعبي عن شيطان جيرسي مصدرًا للخوف والفضول هنا في منطقة Pine Barrens لأكثر من 200 عام".

وأضاف وينكلر :"سنغمر ركاب هذه القطعة الشهيرة من تاريخ نيو جيرسي على آلة الصراخ الوحشية الجديدة الخاصة بنا".