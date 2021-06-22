"إيرباص" تبتكر مفهوم "خيمة" لعزل مرضى كورونا على متن الطائرة

"لدينا زجاج أمامي متصدع".. استمع لما حدث على متن طائرة بعد أن اصطدم بها طائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع عودة المزيد من الطائرات إلى السماء، تواصل المطارات وشركات الطيران فرض تدابير مصممة للحفاظ على سلامة الركاب قدر الإمكان بينما لا يزال "كوفيد-19" يمثل مشكلة.

ولكن، رغم أن أقنعة الوجه، وفحوصات درجة الحرارة أصبحت مألوفة، تماماً مثل متطلبات الوجهات لإثبات التطعيم، أو نتيجة الاختبار السلبي، لا يزال هناك احتمال لإصابة أحد الركاب بأعراض فيروس كورونا المستجد في منتصف الرحلة.

وعلى متن طائرة مزدحمة، قد يكون من الصعب عزل المسافرين الذين تظهر عليهم الأعراض بشكل يتماشى مع المسافة التي يبلغ طولها مترين، والتي أوصت بها اتحاد النقل الجوي الدولي "IATA"، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وهذا هو الهدف من مفهوم "PaxCASE" (منطقة احتواء الركاب بحال ظهور الأعراض)، إذ تُطوق الأغطية البلاستيكية شبه الشفافة من خلاله راكباً يُحتمل أن يكون مصاباً بالعدوى في فقاعة عزل.

تواصل المطارات وشركات الطيران في فرض تدابير مصممة للحفاظ على سلامة الركاب بقدر الإمكان بينما لا يزال "كوفيد-19" يمثل مشكلة. Credit: Airbus

وقال نائب رئيس تسويق المقصورات في "إيرباص"، إنغو ووغيتزر لـCNN إن "PaxCASE" مصمم إما ليكون في وضع ثابت في مقصورة الطائرة، أو للعمل كغطاء قابل للإزالة.

ورُشح هذا المفهوم ضمن فئة "Clean and Safe Air Travel" في جوائز "كريستال كابين" لعام 2021، والتي تركز على أحدث الاتجاهات عندما يأتي الأمر لابتكار مقصورات الطائرات.

استجابة فورية

وفي ربيع عام 2020، أدى الانتشار العالمي لـ"كوفيد-19"، والإغلاق اللاحق لصناعة الطيران، إلى موجة من الابتكارات المتعلقة بمقاعد الطائرات، ومقصوراتها.

وقال ووغيتزر: "كان هناك نوع من الذعر الحقيقي بسبب الأزمة، وما يجب القيام به، وما يمكننا القيام به".

وتوصلت شركة "إيرباص" لمفهوم "PaxCASE" خلال تلك الفترة.

وقال ووغيتزر: "لقد أنشأنا أكثر من ألفين فكرة على ما أعتقد".

وتحدث ممثلو شركة "إيرباص" بعد ذلك إلى شركات الطيران عن بعض أقوى المفاهيم، ومن بينها "PaxCASE".

وينص اتحاد النقل الجوي الدولي على أن "خطر الإصابة بكوفيد-19 عند ارتداء كمامة على متن الطائرة منخفض للغاية".

ولذلك، بينما أن مفهوم "PaxCASE" قد يكون ناجحاً مع حكام جوائز "كريستال كابين"، إلا أن شركات الطيران لا تعبر عن اهتمامها بجهاز العزل حالياً.

وبدلاً من ذلك، أشار ووغيتزر إلى أن شركات الطيران تركز على جعل تجربة الطيران خالية من اللمس قدر الإمكان، وهي تهتم بشكل خاص بطلاء أسطح المقصورات بمادة مضادة للميكروبات.

وتُعتبر هذه الحلول جذابة أيضاً لأنها لا تتضمن تحديث، أو إعادة تصميم المقصورة بأكملها.

"آمنة وبسيطة"

وبينما أن الطلب على مفهوم "PaxCASE" ليس مرتفعاً، إلا أن حصول التصميم على اعتراف من جوائز "كريستال كابين" يشير إلى أن لديه فرصة.

وأكّد ووغيتزر، الذي يعمل أيضاً في لجنة تحكيم "كريستال كابين" أنه "إذا كانت لديك مشكلة حقيقية، فمن الواضح أن هذا الحل يوفر طريقة آمنة وبسيطة للتعامل معها".