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أيقونة سياحية جديدة بالسعودية.. "نيوم" تعلن عن إنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم بحلول 2025

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "نيوم"، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، دخولهما في مشروع مشترك لإنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم في جزيرة شوشة، والتي تقع على شواطئ البحر الأحمر في نيوم، وتبلغ مساحتها 100 هكتار، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء.

وستصبح الجزيرة، والتي أُطلق عليها اسم "حديقة جزيرة شوشة المرجانية"، مركزاً عالمياً لعرض ابتكارات، وجهود حماية الشعاب المرجانية، وترميمها، وتسريع حلول الحفاظ عليها في ظل تبعات تغيّر المناخ.

ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع في عام 2025 لتصبح نيوم من خلاله رائدة عالمية في مجال ترميم، وتنمية الشعاب المرجانية.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم"، نظمي النصر: "نعمل ضمن منظومة متكاملة للحفاظ على البيئة وجميع مكوناتها"، مضيفًا:"ونسعى إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية تحديدًا، والحياة البحرية عمومًا".

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وستستخدم "نيوم" تقنية "Maritechture" التي طورها علماء مركز أبحاث البحر الأحمر، ومختبر الموارد الساحلية والبحرية في كاوست على الشعاب المرجانية الشاطئية أولاً، ثم الحدائق المرجانية المحيطة بالجزيرة.

وتقع جزيرة شوشة في البحر الأحمر، وهي تُعد موطناً لأكثر من 300 نوع من المرجان، وألف نوع من الأسماك، وفقاً للوكالة.

ولن تجذب الحديقة المرجانية العلماء فقط، فهي ستوفر فرصة فريدة للبحث والتطوير بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية، واستقطاب العلماء، والباحثين، وإلى جانب محبي السياحة المهتمين بالبيئة أيضاً.

وسيُمكن هذا المشروع "نيوم" من أن تكون أيقونة سياحية جديدة.

وتعكس جزيرة شوشة طموح "نيوم" لتطوير سياحة بحرية مبنية على الابتكار لحماية ونمو الكائنات البحرية في البحر الأحمر.

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