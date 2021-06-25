شاهد.. امرأة تعثر على رسالة داخل زجاجة عمرها 95 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تدير قبطانة القارب، جينيفر دوكر، رحلات غوص طوال الصيف، فهي تعلم أن هناك كل أنواع الأسرار المخبأة تحت سطح الممرات المائية في ميشيغان، لكنها ما تزال مصدومة عندما وجدت زجاجة، تحوي على رسالة كُتبت في 1926.

وتملك دوكر وكالة Nautical North Family Adventures لرحلات القوارب، حيث كانت تغوص في نهر شيبوغن، الجمعة، لتنظيف النوافذ في الجزء السفلي من قاربها ذي القاعدة الزجاجية، Yankee Sunshine، عندما اكتشفت ذلك.

وتجمع دوكر العديد من الزجاجات أثناء غوصها، لكن لفتت انتباهها زجاجة خضراء قديمة، كانت تتواجد في قاع النهر، أي حوالي 10 أقدام تحت الماء، بحسب قولها لشبكة CNN.

وقالت دوكر: "في البداية اعتقدت أنها مجرد زجاجة رائعة، وعندما التقطتها، استطعت قراءة كلمة (هذا) بينما كنت لا أزال تحت الماء".

وعند عودتها إلى سطح المياه، عرضت دوكر هذه الزجاجة على زميلها وعميل غوص محتمل كان يراقبها من داخل القارب.

وقالت إن الزجاجة كانت مليئة بنسبة 2/3 بالماء، ولا يزال بداخلها جزء من السدادة، لكن ختمها تدهور على مر السنين.

وكانت دوكر قادرة على الإمساك بالرسالة بأداة صغيرة، وفتحها برفق لقراءتها.

صورة للرسالة وهي محفوظة جيدًا بعد تواجدها في النهر لوقت طويل. Credit: Courtesy Jennifer Dowker/Nautical North Family Adventures

ويعود تاريخ الرسالة إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 1926، وجاء نصها كما يلي:

"هل سيعيد الشخص الذي وجد الزجاجة هذه الورقة إلى جورج مورو، في شيبوغن بولاية ميشيغان، ويخبرنا أين تم العثور عليها؟"

وقالت دوكر إن زميلها، روب همر، يعمل في متحف محلي، ونصح زملاءه في العمل أن توضع هذه الرسالة في الثلاجة حتى تجف.

وأوضحت دوكر أن شيبوغن هي مدينة صغيرة، وعرفت عدد قليل من الأشخاص من عائلة مورو الذين عاشوا في المنطقة. لذلك، قامت بنشر صورتها عبر موقع فيسبوك، متأملة أن يراها عدد كبير من الناس.

وعندما استيقظت صباح يوم السبت، لاحظت أنه تم مشاركة منشورها أكثر من 100 ألف مرة، ولديها أكثر من 6 آلاف تعليق من الأشخاص الذين يقدمون نصائح، أو الذين أرادوا فقط معرفة المزيد عن القصة.

صورة للزجاجة وهي تحتوي على جزء من السدادة بداخلها. Credit: Courtesy Jennifer Dowker/Nautical North Family Adventures

وفي يوم الأب، سمعت دوكر من ابنة جورج مورو، ميشيل بريمو.

وقالت بريمو لشبكة CNN إنها لا تملك حسابًا على موقع فيسبوك، لكنها تلقت مكالمة من شخص غريب تمامًا، رأى منشور دوكر وقرر تعقبها.

واستطاعت بريمو أن تتعرف على خط والدها عندما رأت صورة الرسالة، رغم أنها كُتبت قبل حوالي 20 عامًا من ولادتها.

وقالت بريمو إن عيد ميلاد والدها كان في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان سيبلغ 17 أو 18 عامًا عندما كتب الرسالة.

وأضافت بريمو: "أستطيع أن أراه يخرج ويفعل ذلك لأنه كان عيد ميلاده.. لست متأكدة، لكن يبدو أنه شيء كان سيفعله".

توفي والدها عام 1995، وقالت بريمو إن هذا الاكتشاف قد أعاد إليها الكثير من الذكريات الجميلة.

وقالت: "لقد رحل منذ وقت طويل، لكنه كان أمرًا رائعًا نوعًا ما، لأن كل هذا حدث في عطلة عيد الأب".

وأرادت دوكر أن تعيد الرسالة والزجاجة إلى بريمو، لكنها رفضت.

وقالت بريمو: "اعتقدت أن الشيء الصحيح الذي يجب أن أفعله هو إعطائها لها.. لقد عثرت عليها وهذا من شأنه أن يبقي اسم والدي على قيد الحياة".

وأوضحت دوكر أنها ستضعهم في إطار، وستقوم بريمو بإرسال صورة لوالدها في ذلك العمر لعرضها.

وتخطط دوكر وضعها في القارب أو في مكتب الشركة ومحل بيع الهدايا.

وقالت بريمو إنها تخطط القيام برحلة إلى شيبوغن في سبتمبر/ أيلول لرؤيتها.

وأوضحت دوكر: "قلت لها 'لديك تصريح مدى الحياة على متن قارب Yankee Sunshine".