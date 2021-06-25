دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت شبكة القطارات الليلية في أوروبا حالة من الانتعاش على مدار الـ12 شهرًا الماضية، حيث أعلن عدد من شركات السكك الحديدية الوطنية عن طرق جديدة بين مختلف المدن.

واليوم، كشفت شركة فرنسية ناشئة أسسها الثنائي أدريان أومونت ورومان باييت، وهما وراء موقع التمويل الجماعي الفرنسي KissKissBankBank، عن خطط لشبكة جديدة من الخدمات الليلية من باريس إلى 12 وجهة أوروبية، بما في ذلك إدنبرة وبورتو.

وتأمل Midnight Trains في إعادة اختراع تجربة القطار الليلي بالكامل من خلال إطلاق "فندق على السكك الحديدية"، وهو يوفر بديلاً أكثر صداقة للبيئة من الطيران.

ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا بديلًا أكثر راحة لخدمات القطارات الليلية الأساسية التي لطالما ارتبطت بأوروبا.

ومن المتوقع أن تغطي هذه القطارات مسافات تتراوح بين 800 و1,500 كيلومتر من وإلى باريس، كما ستحتوي على غرف "بطراز فندقي" ومطعمًا وحانة وخدمة "كونسيرج" يتم تشغيلها بواسطة التطبيق.

وبحسب ما ذكرته إحدى الشركات، يمكن أن يضمن المسافرون على متن رحلتهم "الخصوصية والأمان والصفاء"، في جميع الغرف القابلة للحجز، التي تأتي في أحجام مختلفة، ملبيةً احتياجات الأزواج ومجموعات أكبر.

صورة عرض لغرفة على متن رحلات Midnight Trains. Credit: Courtesy Midnight Trains

ويقول المؤسس المشارك باييت لـCNN Travel: "أصبح المسافرون أكثر وعيًا بالتأثير البيئي للسفر الجوي ويحتاجون إلى بديل".

ويؤكد الشريك المؤسس الزميل أومونت أن الشركة تأمل أن تكون في "طليعة" إعادة تصميم القطارات النائمة، مؤكداً أن هناك خيارات محدودة حاليًا لأولئك الذين يريدون تجنب الطيران داخل أوروبا، لكنهم يكرهون فكرة قضاء ليلة مكتظة بجانب الغرباء.

ويأمل كلاهما أن تثبت هذه الشبكة جدارتها في كونها خيار جذاب لأولئك المهتمين بالتأثير البيئي للطيران.

ويضيف باييت: "ينتج عن السفر الجوي انبعاثات عالية من الكربون.. ومع قطارات Midnight Trains، نريد إنشاء بديل أكثر راحة وملاءمة وسلاسة واستدامة".

ومن المتوقع أن تطلق الشركة مسارها الأول في 2024، بينما تخطط أن تصبح الشبكة جاهزة للعمل بالكامل بحلول 2030، مع وجود خطوط من باريس إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واسكتلندا.

ويقول باييت: "لقد عملنا بجد منذ حوالي عام لتحديد العرض والعمل على خريطة الطريق وجمع أفضل المتخصصين للمشروع".

وتقول الشركة إن أسعارها ستكون منافسة لأسعار تذاكر الطيران، مشيرة إلى أن الركاب "سيوفرون ليلة واحدة على الأقل من تكاليف الإقامة".