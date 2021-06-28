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الأول من نوعه بالسعودية.. اكتشاف بقايا حوت منقرض قبل 37 مليون عام

سياحة
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كهف ماكر الشياهين في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كُشف مؤخراً عن بقايا تاريخية لكائن بحري منقرض في المملكة العربية السعودية.

وكشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن اكتشاف تاريخي لبقايا حوت منقرض قبل 37 مليون عام شمال غرب السعودية.

ويتواجد هذا الاكتشاف في منطقة الجوف بالتحديد، وهو يُعتبر الأول من نوعه، وفقاً لما ذكرته الهيئة الأحد.

ويكشف هذا الكائن المنقرض التوزيع الجغرافي القديم للثدييات البحرية في طبقات عمر الأيوسين شمال غرب المملكة.

وقد يبدو هذا الاكتشاف في غير محله، ولكن يجدر بالذكر أن مختلف مناطق المملكة لم تكن صحراوية دائماً.

وكشفت نتائج الدراسات السابقة لـ"مشروع الجزيرة العربية الخضراء"، والذي أطلقه قطاع التراث الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن أدلة لوجود آلاف البحيرات، والأنهار، والغابات، والكائنات في أنحاء الجزيرة، والتي نشأت حولها العديد من الحضارات المتعاقبة بسبب المناخ المعتدل لشبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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