مدون سفر مصري يحدّد 6 أغراض لا يمكن الاستغناء عنها في حقيبة السفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشعر الكثير من الأشخاص بالتوتر قبل حزم أمتعتهم للسفر خشية نسيان أي غرض سيحتاجونه خلال رحلتهم. وبذلك، يقدم لنا مدون السفر المصري، محمد العفيفي، قائمة ببعض الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها (شاهد الفيديو أعلاه).

ومن بين المستلزمات التي يحتاجها كل مسافر، أوضح العفيفي أن هناك ضرورة لتواجد محول كهرباء دولي يناسب جميع البلاد، لشحن الكاميرات والهواتف وغيرها من الأدوات التي ستحتاجها خلال رحلتك.

وأضاف أن منظمات الشنط يمكن أن تساعد في ترتيب الحقيبة بشكل منظم.

ومن المهم أيضًا أن تتواجد في حوزتك سكين الجيش السويسري، والتي تساعد المسافر في الطبيعة أو في حياته اليومية.

وأشار العفيفي إلى ضرورة شراء جهاز تنقية فلتر المياه المحمول، حتى يتجنب المسافر المياه غير الصحية وتحويلها لمياه صالحة، خاصة لدى التواجد في أماكن نائية.

وبالطبع، يجب ألا ينسى المسافر الشنطة الجافة كونها مهمة للحفاظ على المعدات الثمينة كالهاتف، والكاميرا، والأدوية، ووقايتها من الأمطار ومياه البحر.

وأخيراً، من المهم حمل منشفة "مايكروفايبر" في الحقيبة كونها سريعة الجفاف، ولا يستطيع المسافر الاستغناء عنها.

ويميل العفيفي إلى زيارة الأماكن الطبيعية والمدن غير المعروفة وغير السياحية للتعرف على ثقافات الشعوبٍ عن قرب. وفي أول رحلة له، قام العفيفي بعبور أفريقيا من جنوبها إلى مصر بالمواصلات العامة، في عام 2018.

واليوم، يسافر العفيفي مع عائلته ببيته المتنقل في رحلة حول العالم.

وتعد الطبيعة هي مصدر إلهام العفيفي، الذي يستطيع تحديد أهدافه في الحياة كلما قضى وقتًا أطول وسط الجبال، والغابات، وعلى الشواطئ.