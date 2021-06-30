ليس مجرد ملكية راقية أخرى.. افتتاح أعلى فندق في العالم في الصين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ضم مشهد الفنادق الساخن في شنغهاي إضافة جديدة. ولا يُعد فندق "J Hotel Shanghai Tower"، الذي افتُتح بتاريخ 19 يونيو/حزيران مجرد ملكية راقية أخرى.

ويدّعي الفندق أنه الأعلى في العالم.

ويحتل فندق "J" الطوابق العليا من برج شنغهاي، والذي يبلغ ارتفاعه 632 مترًا، وهو أطول مبنى في جميع أنحاء الصين.

ويحتوي الفندق على 165 غرفة، ومن بينها 34 جناحاً.

يُعد برج شنغهاي، الذي يبلغ ارتفاعه 632 مترًا، أطول مبنى في الصين. Credit: J Hotel Shanghai Tower

وتتوفر خدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إضافةً إلى مسبح داخلي، ولوازم استحمام من "Hermes"، و"Diptyque"، وأحواض استحمام على شكل بتلات زهور الـ"ماغنوليا"، ومنتجع صحي فاخر يركز على علاجات الـ"ريكي"، وأطقم الشاي الصيني الكاملة في كل غرفة.

يدّعي الفندق أنه الأعلى في العالم.

ويحتوي الفندق على 4 أنواع من الأجنحة، ويُعد "جناح شنغهاي"، الذي تبلغ مساحته 380 مترًا مربعًا، الأغلى من بينها.

وإلى جانب غرفة النوم، يتضمن هذا الجناح صالة استقبال، وغرفة دراسة، ومطبخ، ومنطقة للعلاج الطبيعي، وغرفة خاصة لارتداء الملابس فقط.

صورة تُظهر مطعم Jin Yan في فندق J Hotel Shanghai Tower Credit: Hector Retamal/AFP/Getty Images

وتبلغ تكلفة الغرفة الأقل ثمناً حوالي 557 دولارًا في الليلة، بينما تبلغ تكلفة جناح "J" الأقل فخامة من "جناح شنغهاي" حوالي 10،467 دولار.

ويمكنك أيضاً تناول الطعام في 7 أماكن مختلفة داخل الفندق، بما في ذلك مطعم كانتوني يُدعى "Heavenly Jin" في الطابق العلوي (أي الطابق الـ120).

مشهد حوض السباحة في الفندق. Credit: Hector Retamal/AFP/Getty Images

وتمتلك شركة "Jin Jiang International"، وهي إحدى أكبر شركات السياحة والفنادق المملوكة للدولة في الصين، هذا الفندق الفاخر.

ورغم تباطؤ السفر العالمي وسط جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلا أن المنافسة على أحدث، وأفضل، وأعلى فندق مستمرة.

ويدّعي فندق "ريتز كارلتون" في هونغ كونغ أنه يحتوي على أعلى حمام سباحة، وأعلى حانة في فندق بالعالم.

وفي دبي، تم الاعتراف رسمياً بفندق "جيفورا"، الذي يبلغ ارتفاعه 356 مترًا، كأطول فندق في العالم من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2018.

ويجدر بالذكر أن لقب أطول فندق ينطبق عادةً فقط على المباني المستخدمة بالكامل كفنادق، على عكس فندق "J"، والذي يحتل الجزء العلوي فقط من برج شنغهاي.