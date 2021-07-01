دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، برفع ثوب الكعبة، وذلك كما جرت العادة السنوية، واستعداداً لموسم الحج، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
ويأتي هذا الإجراء من باب الاحتراز، والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة.
بأيدي ٣٧ موظفاً من أبناء الوطن، #رئاسة_شؤون_الحرمين تباشر رفع #كسوة_الكعبة_المشرفة استعداداً لموسم الحج ١٤٤٢هـ. https://t.co/BeyUUUa1Lu
وأشار الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي عبر موقع "تويتر" إلى أن عملية رفع ثوب الكعبة تتم على 6 مراحل.
وفي المرحلة الأولى، يتم فك أسفل الثوب من جميع الجوانب، وكذلك الأركان، بارتفاع 3 أمتار، ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق.
ويُلف ثوب الكعبة بارتفاع 3 أمتار، وموازاته على ارتفاع واحد، وتثبيته من جميع الجوانب في المرحلة الثانية.
وأما في المرحلة الثالثة، فيتم خلالها فك 3 من القناديل، والعرق، ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات كلٌ على حدة.
ويُثبّت القماش الأبيض من الأسفل في جميع الجهات خلال المرحلة الرابعة، ثم يتم تركيب القناديل على القماش الأبيض، وتغيير العرق، وتثبيته إلى حد الخياطة في المرحلة الخامسة.
وتتجسد المرحلة السادسة والأخيرة عن طريق لف الجزء السفلي من الستارة.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق خلال الشهر عن قصر الحج للعام 2021 على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك نظراً لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وظهور متغيرات جديدة له في العالم.