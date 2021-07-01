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بالصور.. ألق نظرة على عملية رفع ثوب الكعبة في السعودية استعداداً لموسم حج عام 2021

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، برفع ثوب الكعبة، وذلك كما جرت العادة السنوية، واستعداداً لموسم الحج، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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ويأتي هذا الإجراء من باب الاحتراز، والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة.

وأشار الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي عبر موقع "تويتر" إلى أن عملية رفع ثوب الكعبة تتم على 6 مراحل.

بالصور.. ألق نظرة على عملية رفع ثوب الكعبة استعداداً لموسم حج عام 2021
صورة من المرحلة الأولى من عملية رفع كسوة الكعبة. Credit: Twitter/@ReasahAlharmain

وفي المرحلة الأولى، يتم فك أسفل الثوب من جميع الجوانب، وكذلك الأركان، بارتفاع 3 أمتار، ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق.

بالصور.. ألق نظرة على عملية رفع ثوب الكعبة استعداداً لموسم حج عام 2021
مشهد يُظهر المرحلة الثانية من العملية. Credit: Twitter/@ReasahAlharmain

ويُلف ثوب الكعبة بارتفاع 3 أمتار، وموازاته على ارتفاع واحد، وتثبيته من جميع الجوانب في المرحلة الثانية.

بالصور.. ألق نظرة على عملية رفع ثوب الكعبة استعداداً لموسم حج عام 2021
المرحلة الثالثة. Credit: Twitter/@ReasahAlharmain

وأما في المرحلة الثالثة، فيتم خلالها فك 3 من القناديل، والعرق، ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات كلٌ على حدة.

بالصور.. ألق نظرة على عملية رفع ثوب الكعبة استعداداً لموسم حج عام 2021
يُثبّت القماش الأبيض في المرحلة الرابعة. Credit: Twitter/@ReasahAlharmain

ويُثبّت القماش الأبيض من الأسفل في جميع الجهات خلال المرحلة الرابعة، ثم يتم تركيب القناديل على القماش الأبيض، وتغيير العرق، وتثبيته إلى حد الخياطة في المرحلة الخامسة.

بالصور.. ألق نظرة على عملية رفع ثوب الكعبة استعداداً لموسم حج عام 2021
المرحلة الخامسة من العملية. Credit: Twitter/@ReasahAlharmain

وتتجسد المرحلة السادسة والأخيرة عن طريق لف الجزء السفلي من الستارة.

بالصور.. ألق نظرة على عملية رفع ثوب الكعبة استعداداً لموسم حج عام 2021
صورة للمرحلة الأخيرة. Credit: Twitter/@ReasahAlharmain

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق خلال الشهر عن قصر الحج للعام 2021 على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك نظراً لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وظهور متغيرات جديدة له في العالم.

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