السفينة التي تعبر لا تعود.. يخت عملاق يحاول المرور عبر قناة مائية ضيقة

نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما يجب أن تنسى اليخوت الفاخرة للحظة، وتوجه أنظارك إلى سفينة سكنية جديدة ضخمة جدًا من المقرر بنائها قريبًا.

وبقياس 728 قدمًا، سيكون Somnio أكبر يخت في العالم "من حيث الطول والحجم" عندما يتم إطلاقه في عام 2024.

وتم ابتكار يخت Somnio، الذي يعني "الحلم" باللغة اللاتينية، من قبل شركتي "ونش ديزاين" و"تيلبيرج ديزاين" في السويد. ومن المقرر أن يتم بناؤه بواسطة شركة تصميم السفن النرويجية "فارد" بتكلفة حوالي 600 مليون دولار.

سيتم إطلاق يخت Somnio الفاخر في عام 2024. Credit: Courtesy Winch Design

وسيتم تجهيز السفينة العملاقة بـ39 شقة موزعة على ستة طوابق، بالإضافة إلى مطاعم وحانات ونادي شاطئي على متن السفينة.

وستكون عملية شراء الشقق عن طريق الدعوة أو الإحالة فقط، حيث ستبدأ أسعارها من أكثر من 11 مليون دولار.

المدعوون فقط

ستشمل كل شقة من الشقق الـ 39 "ميزات مخصصة" بناءً على تفضيلات المشتري، لكن من المحتمل توفير صالة ألعاب رياضية، ومكتبة، بالإضافة إلى أماكن تناول الطعام الداخلية والخارجية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن "ونش ديزاين".

ويعتقد المصممون الذين يقفون وراء يخت Somnio أنه سيقدم نفس مستوى الخدمة لفندق من فئة 7 نجوم، إلى جانب الفوائد الهائلة لامتلاك يخت فاخر.

وتم أخذ المخاوف الصحية في عين الاعتبار، خاصة وسط تفشي فيروس كورونا، وشدد الفريق على أن "الرعاية الطبية ذات المستوى العالمي" ستكون متاحة على متن اليخت.

تبلغ تكلفة بناء وتصميم وتجهيز المشروع القادم حوالي 600 مليون دولار. Credit: Courtesy Winch Design

وقال الشريك المؤسس لـSomnio، إريك بريده، في بيان: "سيكون Somnio هو اليخت السكني الفاخر الوحيد في العالم، وقد تم تصميمه وفقًا لمعايير صارمة تتناسب مع حياة مليئة بالفرص".

وفي حين أن Somnio ستكون في نهاية المطاف مكانًا للإقامة، يقول المصممون أن الاستدامة البيئية يجب أن تكون محورًا رئيسيًا، وسيساعد اليخت جميع العلماء وخبراء البحار على إجراء بحوثهم في بيئات المحيطات.

يأتي الكشف عن Somnio بعد رفع النقاب عن خطط لتطوير عقارات فاخرة عائمة على جزيرة من صنع الإنسان بالقرب من جزر الباهاما، حيث تبدأ أسعار العقارات من 19,800 دولار وترتفع إلى أكثر من مليار دولار.