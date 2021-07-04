شاطئ "عجيب" يمكنك زيارته خلال فصل الصيف في السعودية.. أين يقع؟

بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تبحث عن شاطئ يمكن زيارته خلال الصيف في المملكة العربية السعودية؟ ربما عليك زيارة شاطئ الدرر، الذي يقع شمال مدينة الوجه بمنطقة تبوك، حيث تلتقي الأجواء الصيفية المعتدلة مع جمال المكان.

ويميل المصور السعودي، محمد الشريف، إلى رصد الطبيعة بجميع تفاصيلها، سواء كانت بحرية أو جبلية أو شاطئية. ويحرص بدوره على إبراز هذه المعالم غير المعروفة أو المشهورة للعالم.

Credit: Mohammed AlSharif

وقال الشريف أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "أقول دومًا إن المصور هو عبارة عن سفير لبلده، ينقل ما هو جميل للعالم".

وأحب المصور السعودي أن ينقل جمالية هذا الشاطئ "العجيب" كما يصفه للسياح، حيث يتميز بمشاهد غروب الشمس، خاصة عند انعكاسها على صخوره.

Credit: Mohammed AlSharif

ولم يخل التصوير من التحديات، حيث أوضح الشريف أن المنطقة مفتوحة، ولا توجد فيها جبال مرتفعة، ما يجعل الهواء شديدًا. وبالتالي، تتشكل بعض الصعوبات في رفع الطائرة بدون طيار في الهواء.

ورغم ذلك، إلا أنه نجح في رصد بعض اللقطات الجوية.

Credit: Mohammed AlSharif

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، يشكل التنوع الجغرافي للشاطئ من الرمال، والصخور، وصفاء مياه البحر، ونقائها، واعتدال الأجواء في أغلب فصول العام، علامات جذب أخرى تُضاف إلى تميز هذا الشاطئ.

ويتمكن الزائر من مشاهدة الشعب المرجانية المتحجرة والمنتشرة على الشواطئ بمختلف ألوانها وأشكالها بسبب نقاء المياه.

Credit: Mohammed AlSharif

ويتمكن الزائر من مشاهدة الشعب المرجانية المتحجرة والمنتشرة على الشواطئ بمختلف ألوانها وأشكالها بسبب نقاء المياه.

Credit: Mohammed AlSharif

وينصح المصور بزيارة هذا الشاطئ خلال الصيف، وممارسة مختلف النشاطات، مثل السباحة، والغوص، والتخييم، واصفًا الشاطئ "بالجميل جدًا"، ومشدًدا على ضرورة ترك الزوار لهذا الشاطئ كما يجدونه، أي بشكل نظيف، وعدم ترك مخلفاتهم.

Credit: Mohammed AlSharif

ويعمل الشريف حاليًا على إصدار مجلة سياحية خاصة بمحافظة الوجه، والتي ستشمل جميع معالمها، سواء البحرية أو الصحراوية.

وستكون المجلة عبارة عن صور الشريف الخاصة، وسترى النور قريباً.