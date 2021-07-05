دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في قلب العاصمة المصرية، يقف برج القاهرة بشموخ مطلاً على مدينة القاهرة بأكملها.

وبالتحديد، يقع برج القاهرة بـ"جزيرة الزمالك" على ضفاف نهر النيل، ويُعد من أبرز معالم العاصمة المصرية، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

ويتميز البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 187 متراً وهو أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة، بتصمميه على شكل زهرة اللوتس الفرعونية، ويُعد بمثابة تحفة معمارية شيدها المصريون.

وتبرز المصورة المصرية نسرين الخطيب قمة برج القاهرة من خلال لقطات فريدة من نوعها.

لقطة مقربة تبرز قمة برج القاهرة في المساء Credit: Nesrine Elkhatib

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، تشرح الخطيب أن برج القاهرة يُعد من أهم المعالم المصرية، ويصفه البعض بـ"أيقونة القاهرة".

وتشير الخطيب إلى أنه على الرغم من التطور الذي شهده على المر السنين، إلا أن شكله لم يتغير منذ تأسيسه في عهد الرئيس المصري الرحال جمال عبد الناصر.

وأرادت الخطيب أن تبرز معالم برج القاهرة بطريقة مختلفة وفريدة من نوعها خلال عملية التوثيق.

لقطة مقربة لبرج القاهرة تحمل عنوان "العاشقان" Credit: Nesrine Elkhatib

وتقول الخطيب :" قدمت البرج من خلال قصة حب، إذ يمكن ملاحظة شخصين يقفان في أعلى البرج وينظران إلى بعضهما البعض، وقد التقطت هذه الصورة خلال 10 ثوان بينما يتحرك الأشخاص من حولهم مثل الطيف، وقد جاء التقاط هذه الصورة عن طريق الصدفة".

Credit: Nesrine Elkhatib

ورغم من أن البرج قد وثقته عدسات العديد من المصورين، إلا أنه من الصعب إيجاد صور عن قرب لقمة البرج مثل الصور التي التقطتها الخطيب.

وقد نالت الصور، التي شاركتها الخطيب عبر حسابها على موقع "انستغرام"، الإشادة والإعجاب من قبل متابعي وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المصورة المصرية إنها لم تتوقع أن يعيد المتابعين مشاركة صورها، إذا لم يكن هناك هذا القدر من الاهتمام بالمعالم السياحية مثل اليوم، على حد قولها.