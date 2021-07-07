نادرة ومهيبة.. شاهد ماذا حصل لأفعى سوداء عند تعرضها لأشعة الشمس

كانت تزحف على شجرة.. العثور على أفعى طولها 15 قدمًا بحديقة في أمريكا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ حوالي 9 سنوات، وُلدت أفعى نادرة وفريدة من نوعها في حديقة "The Reptile Zoo" للحيوانات في أمريكا. ولا تشبه هذه الأفعى، التي تعرف باسم "Reticulated python"، أي أفعى أخرى بسبب لونها الذي ينعكس تحت أشعة الشمس كقوس القزح.

Credit: Jay Brewer

وقال متخصص الزواحف من كاليفورنيا، جاي بروير، لموقع CNN بالعربية، إن هذه الأفعى غير سامة، وهو ينشر صورها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" من حين إلى آخر.

ويُعد هذا الثعبان المفضل لدى العديد من الناس عند زيارة حديقة الحيوانات، وخصوصًا المشاهير، بحسب قول بروير، الذي يعمل مع الزواحف لمدة 35 عاماً.

Credit: Jay Brewer

وأوضح بروير أنه يتواجد نوعان من الجينات يعطيان هذه الثعابين لونها الأسود، ما يجعلها نادرة ومميزة، خاصة عندما ينعكس لونها تحت أشعة الشمس كقوس القزح، مشيرًا إلى أنها "جميلة ومهيبة بطريقتها الخاصة".

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، أوضح متخصص الزواحف أنه "لطالما تواجد نوعًا واحدًا من هذه الأفعى في البرية.. ولكن يُوجد المزيد منها في الأسر لأنها سلالة انتقائية يتم إنتاجها عن طريق تربية نوعين مختلفين معًا لصنع هذا اللون".

وهذا أمر يستحال حدوثه في البرية، فمن غير المحتمل أن "يلتقي واحد من كل 10 ملايين ثعبان بواحد من كل 10 ملايين ثعبان".

Credit: Jay Brewer

والتقطت هذه الصور خارج حديقة الحيوانات في مدينة فوونتين فالي بكاليفورنيا.

ويُذكر أن هذا النوع من الثعابين يعيش عادة في جنوب شرق آسيا. كما يمكن أن يصبح حجمه كبيراً حقاً، ليتراوح طوله من 20 إلى 25 قدماً.