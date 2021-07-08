دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسومًا صدر في 2015 يحظر رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية، حسب وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

ونُشر القرار الخميس على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية.

في نسخته الأخيرة، التي ألغاها بوتين، كان المرسوم يسمح فقط برحلات منتظمة إلى القاهرة ورحلات رسمية إلى مصر. كما تضمنت توصية لمنظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر بالامتناع عن بيع الخدمات السياحية التي توفر السفر الجوي إلى مصر، باستثناء القاهرة.

وهذه القيود لم تعد سارية المفعول، بحسب وكالة تاس.

وتوقف حركة الطيران بين روسيا ومصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء راح ضحيتها 224 شخصًا. وحينها، وصف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الحادث بأنه عمل إرهابي.

في يناير/ كانون الثاني 2018، وقع بوتين مرسوماً لاستئناف الرحلات المجدولة إلى القاهرة، لكن الرحلات الجوية المستأجرة إلى المنتجعات المصرية ظلت مقيدة.

واتفق الرئيس الروسي ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي على استئناف الرحلات الجوية بين المدن الروسية ومنتجعات البحر الأحمر المصرية، في 23 أبريل/ نيسان 2021.