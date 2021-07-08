ثعبان بورمي بطول 12 قدمًا يضل طريقه في مول بأمريكا..والنتيجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقوم فرق البحث في مدينة باتون روج بالبحث عن ثعبان كارا، وهو ثعبان بورمي كبير أصفر اللون، انزلق من أكواريوم "بلو زوو" في مول لويزيانا بأمريكا، ليل الاثنين.

وأُغلق المركز التجاري، الذي يضم أكثر من 140 متجرًا، لفترة وجيزة صباح الثلاثاء بعد اكتشاف تسلّل الثعبان كارا، والذي يبلغ طوله 12 قدمًا، واختبائه في مكان ما داخل المركز، وذلك وفقًا لـ WAFB المتعاونة مع CNN.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس "Blue Zoo" ويس هاوز، إن الفرق تخطط لبدء هدم جدران حوض "الأكواريوم"، إذا لم يعثروا على الثعبان كارا.

تسلّل الثعبان كارا، والذي يبلغ طوله 12 قدماً، في مكان ما داخل المركز. Credit: From Blue Zoo Baton Rouge

وأضاف هاوز: "أحد أكبر بواعث القلق هو أن (كارا) انزلق هناك بين جدار، ولا يمكنه العودة للخارج"، مضيفًا: "لن نتعامل مع هذا بشكل مختلف عما لو كان طفلًا مفقودًا. من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نواكب هذا الجهد".

وتُعتبر الثعابين البورمية بمثابة ثعابين غير سامة تقتل الفرائس مثل الثدييات، والطيور، والزواحف، عن طريق تقييدها.

ويظهر الثعبان كارا في عروض أحواض "الأكواريوم" للأطفال.

وأُحضر العديد من خبراء تعقب الثعابين للمساعدة في البحث عن كارا بعد فشل الشرطة ورجال الإطفاء في العثور عليه يوم الثلاثاء، وفقًا لمنشور على صفحة "Blue Zoo" على "فيسبوك".

واشترى المنظمون لحوض "الأكواريوم" أيضًا كاميرات الرؤية الليلية وكاميرات استشعار الحركة. وعمدت شركات السباكة المحلية والتكييف لاختراق جميع الفتحات الممكنة والمناطق الصغيرة، وفقًا لـ "Blue Zoo". وتم وضع مصادر الحرارة والغذاء في جميع أنحاء المتجر لحث الثعبان على الخروج. ويتواجد طبيب بيطري في وضعية الاستعداد.

ويُذكر، أن حديقة الحيوانات “Blue Zoo” افتُتحت في مول لويزيانا في أبريل/نيسان 2021.