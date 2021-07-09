ألق نظرة داخل مطار مهجور في أمريكا.. ستفاجأ مما يوجد في داخله

"لاغوارديا" في نيويورك.. شاهد كيف أصبح أحد أسوأ المطارات في أمريكا بعد ترميم بـ8 مليارات دولار

بعد 10 أعوام من التأخير.. افتتاح مطار "براندنبورغ" في ألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كتب بوب ديلان في كتابه الصادر في 2004 بعنوان "سجلات: المجلد الأول": "أول ما تلاحظه في نيو أورلينز هي المدافن - المقابر - واحدة من أفضل الأشياء الموجودة هنا".

ولم يكن يفكر المطرب الأمريكي الأسطوري في مبنى المطار المهجور فعليًا بمطار نيو أورليانز لويس أرمسترونغ الدولي، لكن كلماته كانت بالتأكيد مناسبة.

وبذلك، ذهبت CNN Travel للاستكشاف.

تم إغلاق البناء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ذهبت CNN Travel لزيارته بعد مرور 18 شهرًا. Credit: Chris Sloan

مبنى جديد بقيمة 1.3 مليار دولار

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أي قبل أشهر قليلة من انتشار جائحة كورونا في العالم، افتتحت نيو أورليانز مبنى المطار الجديد اللامع الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار.

وخلال 20 شهرًا من تشغيله، حاز البناء الجديد لمطار نيو أورليانز لويس أرمسترونغ الدولي على ثناء الركاب والمحللين.

وأطلقت عليه USA Today اسم "أحد أكبر ثلاثة مطارات في أمريكا في 2020". ويأتي ذلك بعد الدمار الذي لحق بقطاع الطيران جراء الوباء.

وعلى الجانب الجنوبي من المطار، تم نسيان مبنى شركة الطيران القديم.

وكان الموقع الصاخب لعدد لا يحصى من السائحين.. وبينما كان المبنى بمثابة مأوى خلال إعصار كاترينا، إلا أن السكون يكمن فيه الآن.

وفي اليوم الأخير من عملياته، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تدفق حوالي 15 ألف شخص عبر أبوابه.

مطار الأشباح: كان في يوم من الأيام موقعًا مزدحمًا لاستقبال ووداع جميع الركاب. Credit: Chris Sloan

تراجع نهائي

يشعر كيفين دوليولي، وهو مواطن من مدينة نيو أورليانز ومدير الطيران في المطار، بالحنين إلى الماضي عندما ينتقل إلى المنشأة القديمة حيث لا تزال مكاتب إدارة المطار باقية.

ويقول: "كانت رحلتي الأولى خارج هذا المرفق عندما كنت في السابعة من عمري.. وبعد أن عملت هنا على مر السنين، احتفظت بكل ذكريات الصخب والضجيج في هذه المنشأة، كان من الغريب والمحزن حقًا رؤيتها في حالة كهذه".

وكان من المتوقع رؤية تذاكر قديمة ومجلات غير مباعة وساعات متوقفة في الزمن.. ولكن، كانت الحمامات والأنوار ومكيفات الهواء قيد التشغيل، وكان نظيفًا للغاية.

وجدت CNN أن الأضواء ومكيفات الهواء مضاءة، وكان المكان كله نظيفًا. Credit: Chris Sloan

لم يكن البناء ميتًا تمامًا ولم يكن أيضًا على قيد الحياة. وكانت شاشات الرحلات معطلة ومظلمة، ومكاتب تسجيل الوصول خالية من اللافتات والدعامات والأكشاك والأشخاص.

وكان تمثال لويس ارمسترونج، الذي يبلغ ارتفاعه 9 أقدام ويرحب بالناس، لا يزال موجودًا. وبصرف النظر عن طبقة الغبار، إلا أنه تم الحفاظ على البناء بشكل مثالي تقريبًا.

مساحة فارغة: لم تطأ قدم راكب المكان ولم تتوقف طائرة نفاثة على إحدى بواباته قبل بضعة أشهر من تفشي فيروس كورونا. Credit: Chris Sloan

ويقول جيمي مكلوسكي، نائب مدير الطيران والتخطيط والتطوير في المطار: "فريقنا المعماري يمر بالمبنى لمعرفة كيفية هدم مبنى متعدد الأجيال مما يجعله معقدًا بعض الشيء".

ولا يزال جزء كبير من البناء تتم صيانته وتشغيله لأن المكاتب الإدارية للمطار ومركز عمليات الطوارئ ومكاتب إنفاذ القانون ومتاجر الصيانة والنجارة لا تزال موجودة هنا؛ وسوف تبقى لبعض الوقت جراء الوباء.

ووجدت المحطة مترامية الأطراف حياة ثانية مؤقتة كموقع للإنتاج التلفزيوني والأفلام، ما يوفر تدفقًا للإيرادات. وتشمل العروض التي تم تصويرها "NCIS: New Orleans" وبرنامج ألعاب الواقع للمغامرات "The Amazing Race". وفي مايو/ أيار 2021، تم تحويله أيضًا إلى حديقة تزلج مؤقتة، حيث تجمع المتزلجون من جميع أنحاء الولايات الجنوبية.