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هل هي الأصغر في العالم؟ بقرة قزمة تُدعى "راني" تجذب المتفرجين في بنغلاديش

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت بقرة تُدعى "راني" محط الأنظار في مزرعة في بنغلاديش.

وتتواجد هذه البقرة في مزرعة للمواشي تقع في منطقة شاريجرام، وعلى بعد حوالي 25 كيلومترًا من منطقة سافار.

في بنغلاديش.. البقرة القزمة "راني" تجذب المتفرجين لصغرها
البقرة "راني" وسط المتفرجين في بنغلاديش. Credit: MUNIR UZ ZAMAN / Contributor

وتقدم أصحاب البقرة بطلبٍ لإدراجها في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، إذ زعموا أنها أصغر بقرة في العالم.

في بنغلاديش.. البقرة القزمة "راني" تجذب المتفرجين لصغرها
أصبحت البقرة القزمة محط الانتباه.Credit: MUNIR UZ ZAMAN / Contributor

وتلقت هذه البقرة غير الاعتيادية الكثير من الاهتمام، إذ قام العديد من الأشخاص بزيارة المزرعة التي تعيش فيها من أجل توثيقها، وتصويرها بهواتفهم.

في بنغلاديش.. البقرة القزمة "راني" تجذب المتفرجين لصغرها
بلتقط الأشخاص بهواتفهم صورة للبقرةCredit: MUNIR UZ ZAMAN / Contributor

وحرص البعض أيضاً على التقاط صورة مع هذه البقرة البيضاء اللون.

في بنغلاديش.. البقرة القزمة "راني" تجذب المتفرجين لصغرها
حرص هذا الرجل على التقاط صورة مع هذه البقرة. Credit: MUNIR UZ ZAMAN / Contributor

ويمكن للمرء رؤية مدى صغر حجم هذه البقرة القزمة عند وقوفها بجوار الماعز في المزرعة، فهي تبدو أصغر حجماً منها.

في بنغلاديش.. البقرة القزمة "راني" تجذب المتفرجين لصغرها
البقرة وهي بجانب معزة في المزرعة في 6 يوليو/تموز من عام 2021. Credit: MUNIR UZ ZAMAN / Contributor

 

في بنغلاديش.. البقرة القزمة "راني" تجذب المتفرجين لصغرها
يزعم أصحاب البقرة أنها الأصغر في العالم. Credit: MUNIR UZ ZAMAN / Contributor
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