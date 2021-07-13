دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت بقرة تُدعى "راني" محط الأنظار في مزرعة في بنغلاديش.
وتتواجد هذه البقرة في مزرعة للمواشي تقع في منطقة شاريجرام، وعلى بعد حوالي 25 كيلومترًا من منطقة سافار.
وتقدم أصحاب البقرة بطلبٍ لإدراجها في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، إذ زعموا أنها أصغر بقرة في العالم.
وتلقت هذه البقرة غير الاعتيادية الكثير من الاهتمام، إذ قام العديد من الأشخاص بزيارة المزرعة التي تعيش فيها من أجل توثيقها، وتصويرها بهواتفهم.
وحرص البعض أيضاً على التقاط صورة مع هذه البقرة البيضاء اللون.
ويمكن للمرء رؤية مدى صغر حجم هذه البقرة القزمة عند وقوفها بجوار الماعز في المزرعة، فهي تبدو أصغر حجماً منها.