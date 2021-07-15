بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقط صوره وسط مساحة ناصعة البياض في المملكة العربية السعودية، ما دفع الكثير من الناس إلى التساؤل عن مكان وجود الثلج.

ولكنه في الواقع ليس ثلجًا، إذ رصد المصور السعودي، فيصل النصار، مجموعة من الصور لمملحة تتواجد في منطقة القصب، والتي تبعد عن العاصمة الرياض حوالي 150 كيلومترًا.

Credit: Faisal Alnassar

وقال المصور السعودي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "تفاجأت بالمكان جداً لأنه ليس واضحاً أو بارزاً كثيراً من الخارج.. ولكن، بمجرد ما أن تدخله وتشاهد البحيرة، ستجد أنها كبيرة وجميلة جدًا".

كيفية إنتاج الملح

وأوضح المرشد السياحي السعودي، أحمد الجعيد، لموقع CNN بالعربية أن المنطقة تتميز بأرض سبخة، ما يعني أن ملوحتها عالية، حيث تتجمع فيها مياه الأمطار والسيول لفترة طويلة.

وبالتالي، يتم بناء سد ترابي بحيث تُحجز المياه، وتكون على أشكال مربعة أو مستطيلة، ثم تُترك لفترة معينة بحسب الفصول.

Credit: Faisal Alnassar

وبسبب شدة الحرارة، تبقى المياه لحوالي ٤ أشهر في فصل الصيف حتى تجف تمامًا، بينما تستغرق في الشتاء فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

وبعد استخراج الملح، يتم تنقيته من الشوائب التي تخرج من الأرض، سواء كانت نباتية أو ترابية.

Credit: Faisal Alnassar

وأخيرًا، يتم تعبأة الملح في أكياس خاصة وبيعه في الأسواق المحلية أو المدن الأخرى. وأوضح الجعيد أن الملح يكون خشنًا في العادة، مقارنة بالملح الصناعي.

Credit: Faisal Alnassar

ولطالما كان الملح من بين الأشياء المميزة في المنطقة، حيث كان ولا يزال موردًا اقتصاديًا لأهالي القصب. ويعد ذلك أحد أسباب وصفه بـ"الذهب الأبيض".

وأضاف الجعيد: "البترول هو الذهب الأسود، ويتواجد في منطقة الشرقية والذهب الأبيض في القصب".

Credit: Faisal Alnassar

وغالبًا ما يزور الناس مملحة القصب بغرض تجاري، إلا أن النصار شاهد في الآونة الأخيرة بعض السياح والمصورين الذين يقصدون المكان.

وفيما يتعلق بردود الفعل، أوضح النصار أن الكثير من الناس استغربوا تواجد مملحة قريبة من الرياض، معتقدين أن مصدر الملح الوحيد هو البحر.

وإذا فكرت بزيارة مملحة القصب في يوم من الأيام، هناك أمر واحد يجب التنبه منه.

وقال النصار: "المشي حول البحيرة يُعتبر خطيرًا نوعاً ما إذا لم تكن متنبهاً.. الأرض زلقة.. حاولت الذهاب خلف البحيرة لتصويرها، لكن الأرضية ليست مناسبة".

ولكن، ينصح النصار بالذهاب إلى مملحة القصب لأنها "جميلة جداً وتستحق الزيارة".

ويُذكر أن النصار قد بدأ في التصوير الفوتوغرافي كهواية منذ عام 2010، علمًا أنه متخصص في مجال الكيمياء.

وبدوره، يميل إلى تصوير المناطق السياحية والجميلة التي لا يعرفها كثير من الناس، رغم قربهم من مكان تواجدها، مثل مملحة القصب.