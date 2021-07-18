مشهد نادر..طائر صغير "يطارد" طائرًا أكبر حجمًا على غصن شجرة في السماء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد نتوقع أن الطيور الأكبر حجماً هي التي تفرض سيطرتها على الطيور الأصغر حجمًا في البرية، ولكن في هذا المشهد يبدو أن الأمر هو عكس ذلك.

وبمحض الصدفة، استطاعت مصورة الحياة البرية الأمريكية جوسلين أندرسون، أن تلتقط لحظة "ملحمية" لطائر شحرور صغير يحلق بجولة "خلسة" على متن غصن شجرة يحمله طائر العقاب النساري، وهو الطائر الجارح الذي يبدو أنه كان بصدد بناء عُشّه.

وفي مقابلة عبر الهاتف، أوضحت أندرسون لموقع CNN بالعربية، أنها كانت تتجول في منتزه "كينسينجتون متروبارك" الذي يقع بمدينة ميلفورد جنوب شرق ولاية ميشيغان الأمريكية، بهدف التقاط صورًا لأعشاش الطيور، عندما لمحت طائر العقاب النساري.

صورة تظهر طائر الشحرور الصغير وهو يلاحق طائر العقاب النساري الذي يحمل بين مخالبه غصنًا لبناء عشّه Credit: Jocelyn Anderson Photography

وتشرح أندرسون أن طائر العقاب كان يُحلق فوق مستنقعٍ بالمنتزه وهي منطقة تقطنها طيور الشحرور، وبسبب طبيعتها في حماية حدودها، تميل هذه الطيور الصغيرة إلى مهاجمة طيور أكبر بكثير منها كالنسور، على سبيل المثال.

وأضافت: "كان العقاب النساري يحمل بين مخالبه غصنًا من أجل بناء عشه وكان يطير حول البركة حين استدار واتجه نحوي، وقد لاحظت أن طائر الشحرور كان يطارده، وفي لحظة استقل الطائر الصغير الغصن الذي يحمله طائر العقاب في جولة صغيرة كما تُظهر الصورة، وصادف أن أكون هناك لألتقط تلك اللحظة".

لقطة مقرّبة لطائرين من نوع طائر القرقف أسود الرأس Credit: Jocelyn Anderson Photography

وتصف أندرسون هذا المشهد النادر بـ"المثير للضحك"، إذ يبدو طائر الشحرور وكأنه ذاهب في رحلة مجانية يقودها طائر العقاب الذي ظل ينظر خلفه وبدا منزعجًا للغاية من مهاجمته من قبل هذا الطائر الأصغر بكثير.

وتضيف أندرسون أنها كانت ممتنة لمشاركة هذه اللحظة مع الآخرين.

وتقوم أندرسون بمشاركة مقاطع فيديو وصور لمختلف أنواع الطيور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وبالنسبة إلى أندرسون، تُعد الطيور مخلوقات رائعة، إذ ترى أن أحد الأسباب التي جذبتها إلى مجال تصوير الطيور هو إظهار مدى جمال هذه المخلوقات، وكيف يمكنها أن تكون ممتعة.