معلمٌ لابد لك بزيارته..ماذا يحصل عندما تزور هذا البرج بتركيا مع حبيبك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تخطط لزيارة تركيا هذا الصيف، فهناك معلم لابد لك بزيارته، على الأقل مرة واحدة في حياتك، حيث يقدم لك نظرة بانورامية بـ360 درجة على أجمل مناظر البلاد (شاهد الفيديو أعلاه).

ويقدم برج غلاطة، وهو مدرج ضمن أقدم أبراج العالم، مشاهد من التاريخ لزواره، ويتيح لهم فرصة الاستمتاع بمنظر هذه المدينة المميزة. وبذلك، قررت معلمة اللغة الإسبانية، بيرينيس رومو، أن تسلط الضوء على تجربة زيارة هذا المعلم السياحي.

وبدوام جزئي، تعمل رومو وزوجها على مقاطع فيديو عبر يوتيوب منذ يوليو/تموز، تظهر مختلف المواقع السياحية في البلاد، وتحديدًا مدينة إسطنبول، حيث يعيش الثنائي.

تاريخ البرج

وبحسب موقع الجمهورية التركية ولاية إسطنبول، يُعتبر برج غلاطة أحد أبرز معالم إسطنبول، حيث استُخدم لفترات طويلة كبرج لمراقبة الحرائق، وسُمّي بـ"برج غلاطة للحرائق".

وأُسس البرج لأول مرة من قبل الإمبراطور البيزنطي جستينيان بين عامي 507-508 بعد الميلاد. ولكن، أوضح موقع الجمهورية التركية ولاية إسطنبول أن الجنويين هم من أعطوا للبرج مظهره الحالي في عام 1348.

ويتألف البرج من 9 طوابق، حيث تضم الطوابق الثلاثة الأولى معالم خاصة بالجنويين، فيما تضم طوابقه الأخرى معالم عثمانية.

ويُوجد مصعد للزوار في الطوابق الـ 7 الأولى، فيما يتم صعود الطابقين الآخرين عبر السلالم.

وفي القرن الـ 17 الميلادي، قام العالم التركي "هزارفن أحمد شلبي"، بتركيب أجنحة صناعية، والبدء بتجربة طيران من على برج غلاطة، وصولاً إلى منطقة أسكدار، الأمر الذي ساهم في زيادة الاهتمام بالبرج.

وإذا كنت ترغب في الحصول على أفضل المناظر في مدينة إسطنبول، وخاصة الجزء الآسيوي من المدينة، فما عليك سوى زيارة برج غلاطة، خاصة خلال وقت الغروب.

وقالت رومو، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "المنظر ساحر.. تجربة يتعين على كل مسافر خوضها مرة واحدة في حياته.. يمكنك الحصول على أفضل المناظر لإسطنبول من البرج".

وتحدثت رومو لموقع CNN بالعربية عن أسطورة تدور حول هذا المكان، ومفادها أن الشخص الذي تصعد معه البرج، كحبيبك مثلًا، قد تتزوجه في النهاية حقًا، بحسب ما ذكرت.

وتصف رومو المكان بكونه فريدًا من نوعه، حيث يمكنك أن تجد تباينًا مختلفًا بين الغرب والشرق، وبين الحداثة والتقليد.. أي مكان يسنح لك اكتشاف كل شيء مرة واحدة.

ويمكنك الوصول إلى برج غلاطة بسيارتك الخاصة عبر طريق "طرله باشي" المتوجه إلى تقسيم، والدخول من جانب لوحة برج غلاطة إلى اليسار، وركن سيارتك في إحدى المواقف المحيطة بالبرج.

ويمكنك أيضًا الوصول إليه بسهولة مشياً على الأقدام عبر شارع الاستقلال. وإذا كنت ترغب في المجيء عبر البحر، يمكن السير على الأقدام من "إمينونو" أو "قره كوي".