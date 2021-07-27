إذا كنت تمتلك مليون دولار.. هذه أبرز منازل العطلات لشرائها

بعد رياح قوية.. الثلج يغطي منازل بأكملها في بلدة أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد شراء منازل العطلات بمثابة أحد الأمنيات التي يطمح إلى تحقيقها الكثير من الأشخاص.

ومع ارتفاع أسعار المنازل مؤخرًا في 90% من مناطق المترو الأمريكية، إلى جانب المراكز الحضرية الأخرى حول العالم، بدأت بعض تلك العقارات الخيالية في وجهات أقل تكلفة تبدو جذابة للغاية.

ورغم من أن قيود السفر لا تزال سارية في أجزاء كثيرة من العالم، إلا أنه لا يزال من الممتع التفكير في الأماكن التي يمكن أن ننطلق إليها إذا قررنا شراء منازل أحلامنا في الخارج.

وتشرح جويس لي، نائب الرئيس المساعد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة "كريستيز إنترناشونال ريل إيستيت"، لـCNN أنه "مع تقليص القيود في معظم المناطق، أصبحت عملية الشراء أقل عبئًا واستمر الاهتمام بالشراء في الخارج".

ما الذي يمكن أن تحصل عليه مقابل مليون دولار أمريكي أو نحو ذلك هذه الأيام؟

وفيما يلي عدد قليل من العقارات المعروضة في السوق في بعض وجهات السفر الأكثر شهرة في العالم في الوقت الحالي.

بوكيت، تايلاند

عندما تتعب من شواطئ بوكيت العديدة، استرخ في حمام السباحة الخاص بك بدلاً من ذلك Credit: Courtesy Coldwell Banker Phuket

ولطالما كانت جزيرة بوكيت في تايلاند واحدة من أكثر أماكن العطلات المرغوبة في جميع أنحاء آسيا، ولم تغير الجائحة من ذلك.

ويؤكد وكيل العقارات المحلي نوربرت إنريتش، من وكالة العقارات الفاخرة العالمية "كولدويل بانكر بوكيت"، أن الجائحة ربما قد تكون قد أدت إلى تبريد السوق قليلاً، ولكن ليس بشكل كبير.

ويقول إنريتش: "خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية، رأينا بعض مالكي المنازل يخفضون أسعارهم"، مضيفًا أن بعض العقارات بيعت عبر الإنترنت دون مشاهدة شخصية واحدة.

وأعيد فتح بوكيت للمسافرين الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا في 1 يوليو/ تموز الجاري.

ومن بين قوائم "كولدويل بانكر بوكيت" ضمن نطاق المليون دولار، هناك فيلا مكونة من أربع غرف نوم وأربعة حمامات تقع في مجتمع مسور في تلال الجزيرة، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من شاطئ بانغ تاو.

يقع المنزل على قطعة أرض مساحتها 995 مترًا مربعًا، وقد صمم المنزل على شكل حرف "U" حول مسبح بطول 15 مترًا تفتح عليه غرف النوم. Credit: Courtesy Coldwell Banker Phuket

ويقع المنزل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 995 مترًا مربعًا، وقد صٌمم المنزل على شكل حرف "U" حول حوض سباحة بطول 15 مترًا، حيث تطل غرف النوم عليه.

بويرتو بلاتا، جمهورية الدومينيكان

تقع فيلا المسبح المكونة من ثلاث غرف نوم في مجتمع سكني مرموق مطل على المحيط "Sosua Ocean Village" بجمهورية الدومينيكان. Credit: Courtesy Ocean Side Realty by Remax

وليس من الصعب معرفة سبب كون بويرتو بلاتا الجزء الأول من جمهورية الدومينيكان الذي ينفتح على السياحة، بين الوديان الخضراء المورقة والامتدادات الطويلة لواجهة الشاطئ الرملية، إذ من المستحيل بشكل أساسي العثور على منظر غير جذاب في هذه المقاطعة.

أما لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بها من خصوصية منازلهم، تقع هذه الفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم والمطلة على المحيط داخل مجتمع "Sosua Ocean Village" المسور، على بعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من مطار بويرتو بلاتا الدولي.

وتبلغ مساحة الفيلا، التي بُنيت عام 2018، 220 مترًا مربعًا، وتقع على قطعة أرض مساحتها 2،088 مترًا مربعًا.

ويمكن للمالكين المشي مباشرة من مكان الفطور إلى حوض السباحة، أو اتباع أحد ممرات المشاة المظللة وصولاً إلى المحيط الأطلسي.

برشلونة، إسبانيا

تقع هذه الشقة المكونة من أربع غرف نوم في حي سانت جيرفاسي - جالفاني بمدينة برشلونة Credit: Courtesy Lucas Fox

هل يبدو حلمك بمنزلك الثاني على هيئة شقة حضرية عصرية أكثر من كونه فيلا على شاطئ البحر؟

وتم تخفيض سعر هذه الشقة التي تبلغ مساحتها 187 مترًا مربعًا في حي سانت جيرفاسي - جالفاني العصري في برشلونة.

وتضم أربع غرف نوم وحمامين، وقد خضعت للتجديد مؤخرًا مع الحفاظ على الميزات الأصلية بعناية، كما أنها تتميز بحوض للاستحمام بقدم مخلبية.

تقع في حي سانت جيرفاسي - جالفاني الأنيق في برشلونة، وقد خضعت للتجديد مؤخرًا مع الحفاظ على ميزاتها الأصلية بعناية Credit: Courtesy Lucas Fox

وأعادت إسبانيا مؤخرًا فتح حدودها للزوار الدوليين. ويمكنك الجمع بين جولتك العقارية والتوقف في حانات كافا الرائعة في الحي.

جزر البهاما

جزيرة "Golding Cay" لمن يرغبون في بناء منزل أحلامهم Credit: Courtesy 7th Heaven Properties

وإذا كنت تفضل التباعد الاجتماعي لدرجة أنك تأمل في مواكبة الأمر بعد الجائحة، فكر في الاستثمار في جزيرتك الخاصة.

وتقع جزيرة "Golding Cay" على مساحة 13759.3 متر مربع، قبالة ساحل جزيرة إليوثيرا الشمالية بجزر الباهاما، وهي فارغة تمامًا وجاهزة لبناء قصر، أو فيلا، أو منزل شجرة أو أي عقار آخر من اختيارك.

وتوفر "Golding Cay" فسحة للخصوصية والتنفس بينما ليست معزوله تمامًا عن بقية العالم، وتبعد مسافة 10 دقائق فقط بالقارب عن قرية الصيد "سبانش ويلز".

وتُعتبر قريبة بدرجة كافية من جزيرة إليوثيرا الشمالية بحيث يمكنك الوصول بسهولة إلى مطار الجزيرة.

هوكايدو، اليابان

منزل خشبي في واحدة من أكثر مناطق التزلج فخامة في اليابان. Credit: Courtesy Niseko Real Estate

وإذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون التزلج، ففكر في شراء منزل في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، حيث ستجد بعضًا من أفضل مواقع التزلج في آسيا.

وتبلغ مساحة هذا المنزل الخشبي 168 مترًا مربعًا، ويقع في بلدة نيسيكو المشهورة عالميًا.

لوس كابوس، المكسيك

هذا القصر المواجه للمحيط والذي تبلغ مساحته 9000 قدم مربع يضم 6 غرف نوم. Credit: Courtesy Baja123

ولطالما كانت المكسيك ملاذًا شهيرًا للأمريكيين، مع 1933 ميلاً من الحدود المشتركة.

وهذا يشمل مجتمع لوس كابوس الواقع على شاطئ البحر، ويقع في أقصى الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا، ويوفر مناظر رائعة في كل اتجاه تقريبًا.

ويواجه هذا القصر المحيط، وتبلغ مساحته 836 مترًا مربعًا على شاطئ روساريتو، والذي يقع على امتداد رملي معروف لدى راكبي الأمواج.

وإذا كنت تفضل المياه الهادئة، فهناك مسبح لا متناهي حالم يطل على المحيط.

ويتضمن القصر 6 غرف نوم و6 حمامات.

أوتشو ريوس، جامايكا

يقع هذا القصر في جامايكا على بعد 15 دقيقة من شاطئ جيمس بوند، ويضم 11 غرفة نوم. Credit: Courtesy Coldwell Banker Jamaica

ويقول ماثيو ستيفنسون، وكيل لدى شركو "كولدويل بانكر" في جامايكا إنه "على مدى العامين الماضيين، كان سوق العقارات في جامايكا مشتعلًا!"، والخبر السار هنا هو أنه يمكنك شراء منازل بأسعار معقولة.

ويُعتبر القصر الذي يتكون من 11 غرفة نوم في سانت ماري كونتري كلوب، على بعد 15 دقيقة فقط من شاطئ جيمس بوند، من بين العقارات المعروضة للبيع الآن بأقل من مليون دولار. ويوفر القصر إطلالات على المحيط وأكثر من 800 متر مربع من مساحة المعيشة، وشرفة خاصة لكل غرفة نوم.