السعودية توضح شروط تأشيرة "شنغن" لأكثر من دولة أوروبية

أوروبا تنفتح مرة أخرى للسياحة.. ما هي معايير بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت السفارة السعودية في هولندا (إحدى دول الاتحاد الأوروبي) شروط وأحكام سفر المواطنين لأكثر من دولة أوروبية في تأشيرات ما يُعرف باسم "شنغن".

تود السفارة لفت عناية المواطنين المسافرين الاعزاء إلى أن شروط الدخول لدول منطقة #شنغن ومنها #هولندا تقضي بأنه إذا كنت ترغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فيجب عليك تقديم طلبك لسفارة أو قنصلية دولة شنغن المرتبطة بالغرض الرئيس من السفر.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للسفارة قالت فيها: "تود السفارة لفت عناية المواطنين المسافرين الاعزاء إلى أن شروط الدخول لدول منطقة شنغن ومنها هولندا تقضي بأنه إذا كنت ترغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فيجب عليك تقديم طلبك لسفارة أو قنصلية دولة شنغن المرتبطة بالغرض الرئيس من السفر".

فإذا كان غرضك الرئيس من #السفر هو نفسه لأكثر من دولة ، على سبيل المثال قضاء إجازة ، فأرسل طلب #التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي تخطط للبقاء فيها لفترة أطول.

وأضافت: "فإذا كان غرضك الرئيس من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، على سبيل المثال قضاء إجازة، فأرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي تخطط للبقاء فيها لفترة أطول.. أما إذا كنت تخطط لقضاء قدر متساو من الوقت في كل دولة من دول شنغن، فأرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تنوي زيارته أولاً".

أما إذا كنت تخطط لقضاء قدر متساو من الوقت في كل دولة من دول شنغن ، فأرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تنوي زيارته أولاً. واحرص على الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي قدمتها عند طلب التأشيرة مثل حجز #الفندق والتأمين الطبي. تصحبكم السلامة دوماً.

وتابعت: "واحرص على الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي قدمتها عند طلب التأشيرة مثل حجز الفندق والتأمين الطبي.. تصحبكم السلامة دوماً".