دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت حكومة دولة الإمارات جميع الأطباء المقيمين في البلاد إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لجهود أبطال خط الدفاع الأول أثناء مواجهة جائحة كوفيد-19، بموجب توجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويمكن للأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية في الدولة التقدم بطلبات الحصول على الإقامة الذهبية حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسيتم تخصيص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في كافة إمارات الدولة للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي.

كانت حكومة الإمارات أعلنت مؤخراً عن بدء استقبال طلبات الحصول على الإقامة الذهبية لفئة المبرمجين، في إطار "البرنامج الوطني للمبرمجين" الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد. ويهدف إلى منح الإقامة الذهبية لـ100 ألف مبرمج من المقيمين في دولة الإمارات والعالم.

وأوضحت "وام" أن الإمارات طبقت نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيًا، عندما تتوفر الشروط لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام للمقيمين في الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الإماراتية اعتماد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد "الإقامة الذهبية" لعشر سنوات لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، والطلاب المتفوقين في الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.