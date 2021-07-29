قائمة بالوجهات المدرجة حديثا ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من مرصد شمسي يعود لعصور ما قبل التاريخ وسط الصحراء، وسكة حديدية عمرها عقود تقسم سلسلتين جبليتين شاهقتين، وصولاً إلى منطقة فنية محفورة في الصخور يعود تاريخها إلى 7000 عام.

هذه ليست سوى بعض الوجهات الرائعة المدرجة حديثًا ضمن قائمة اليونسكو لمواقع لتراث العالمي.

منطقة حمى الثقافية، المملكة العربية السعودية: يميز هذا الفن الصخري المذهل الذي يعود تاريخه إلى 7000 عام هذه المنطقة من المملكة العربية السعودية ويعزز مكانتها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي Credit: Xinhua/Alamy

وبعد عدة أيام من المداولات عبر الإنترنت، قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالتصويت لإضافة 33 موقعًا جديدًا إلى قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بها حتى الآن، مع المزيد من المناقشات القادمة.

وبسبب جائحة "كوفيد-19"، لم تتمكن لجنة التراث العالمي لليونسكو من الاجتماع العام الماضي، لذا فإن جلسة هذا العام، ومقرها مدينة فوتشو بالصين، والتي حضرها مشاركون افتراضيًا من جميع أنحاء العالم، تراجع الترشيحات من عام 2020 أيضًا.

معايير قائمة اليونسكو للتراث العالمي

مساجد على الطراز السوداني، ساحل العاج: تعد هذه المساجد الثمانية الصغيرة المبنية من الطوب اللبن إضافة جديدة أخرى إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي Credit: UNESCO

وحدّدت اليونسكو مواقع التراث العالمي الأولى في عام 1978، مع إدراج متنزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة وأرخبيل غالاباغوس في الإكوادور، من بين الوجهات في الجولة الافتتاحية.

وبعد أربعة عقود، لا يزال التتويج كأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو شرفًا مرموقًا للعديد من الوجهات.

وتقول منظمة "اليونسكو" إنه حتى يتم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي، يجب أن تكون المواقع "ذات قيمة عالمية استثنائية".

ويمكن أن تمتد عملية الترشيح لسنوات، وإذا فشلت إحدى المعالم البارزة في تلبية أحد المتطلبات، فيمكن فحصها مرة أخرى عند انعقاد مؤتمر اليونسكو خلال العام التالي.

المشهد الثقافي في هورامان/أورامنات، هذه المنطقة الجبلية والمعزولة في إيران هي موطن لسكان هورامان Credit: Matjaz Krivic/Getty Images

ويجب أن تستوفي الوجهات أحد المعايير العديدة لتنضم إلى القائمة، وربما تكون ذات طابع "فريد أو استثنائي على الأقل لتقليد ثقافي أو حضارة حية أو اختفت" أو ربما تحتوي على "ظواهر طبيعية فائقة أو مناطق ذات جمال طبيعي استثنائي وأهمية جمالية".

وإذا حصل معلم ما على مكانة التراث العالمي لليونسكو، فيمكن للبلد الحصول على مساعدة مالية ومشورة الخبراء من اليونسكو للمساعدة في الحفاظ على الموقع.

ويضع تقييم اليونسكو أيضًا الوجهة على الخريطة، وفي بعض الأحيان يُنسب إليها الفضل في زيادة أعداد السياح.

على الجانب الآخر، فإن بعض أشهر مواقع اليونسكو هي أيضًا الوجهات التي أصبحت مرادفة لظاهرة السياحة المفرطة خلال الأعوام الأخيرة.

وعلى سبيل المثال مدينة البندقية الواقعة على جانب القناة، والتي كانت مهددة بفقدان مكانتها في اليونسكو بسبب تأثير السياح، والأعجوبة الأثرية البيروفية لماتشو بيتشو، التي عانت من الإقبال الهائل قبل انتشار الجائحة.

وقال ممثل اليونسكو لـ CNN إنه من المقرر اختتام المداولات يوم الجمعة بتاريخ 30 يوليو/ تموز.

وتمت إضافة عدد قليل من المواقع الطبيعية إلى القائمة حتى الآن، بما في ذلك مجمَّع غابات كاينج كراشان في تايلاند، وهي غابة تشتهر بالنباتات والطيور المهددة بالانقراض.

معبد "رامابا" الهندي، المعروف أيضًا باسم معبد "رودريشوارا"، يعد إضافة أخرى إلى قائمة اليونسكو. Credit: Banda Sridhar Raju/ASI/UNESCO

وفي الوقت ذاته، تم تأكيد حوالي عشرين موقعًا ثقافيًا، بما في ذلك مدينة الحجر الجيري التاريخية، السلط، في الأردن.

ويوجد أيضًا ضمن القائمة مجمَّع شنكيلو الأثري الفلكي في بيرو، وهو عبارة عن موقع يعود إلى عصور ما قبل التاريخ كان يستخدم في السابق لتتبع الشمس، من أجل تحديد التواريخ خلال العام.

وفي الوقت ذاته، أصبح خط السكك الحديدية العابر لإيران، وهو مسار يبلغ طوله 1،394 كيلومترًا ويمتد عبر سلسلتين جبليتين، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وبُنيت السكك الحديدية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وتعبر بعض الطرق شديدة الانحدار، بالإضافة إلى 174 جسرًا كبيرًا و186 جسرًا أصغر و 224 نفقًا، بما في ذلك 11 نفقًا حلزونيًا.

وانضم الفن الصخري في منطقة حِمى الثقافية في المملكة العربية السعودية إلى قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى مدينة نيس الفرنسية، في حين تم تأكيد مدن المنتجعات الصحية في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك مدينة باث في إنجلترا ومدينة فرانتيشكوفي لازني في جمهورية التشيك كمجموعة جماعية.

وسُجل أيضًا موقعين في الهند، هما معبد "رامابا"، المعروف أيضًا باسم معبد "رودريشوارا"، وهو الآن أحد مواقع اليونسكو، بفضل أعمال الطوب "العائمة"، بينما تم التعرف أيضًا على مدينة دولافيرا القديمة.

وصوتت اليونسكو أيضًا لإزالة مدينة ليفربول الإنجليزية من قائمتها تمامًا، بسبب مخاوف اليونسكو بشأن تأثير تطوير المباني الجديدة.

كما اقترحت اللجنة أيضًا إضافة مشهد المناجم في روشيا مونتانا الرومانية، وهي إضافة جديدة أخرى إلى قائمة التراث العالمي، وتمت إضافة الموقع أيضًا إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

تم إدراج منارة "كوردوان" في لو فيردون سور مير، جنوب غرب فرنسا، حديثًا في قائمة اليونسكو. Credit: Philippe Lopez/AFP/Getty Images

وفيما يلي أحدث مواقع التراث العالمي لعام 2020

المملكة العربية السعودية: منطقة حمى الثقافية

إيران: سكك حديدية عابرة لإيران

تركيا: تل أرسلان تيبيه

تايلاند: مجمع غابات كاينج كراشان

مجمع غابات كاينج كراشان الهند: معبد رامابا

معبد رامابا بيرو: مجمع شنكيلو الأثري الفلكي

مجمع شنكيلو الأثري الفلكي النمسا، بلجيكا، التشيك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: مدن المنتجعات الصحية الأوروبية الكبرى

مدن المنتجعات الصحية الأوروبية الكبرى بلجيكا / هولندا: المستعمرات الخيرية

المستعمرات الخيرية فرنسا: منارة كوردوان

منارة كوردوان ألمانيا: مرتفع ماتيلدنهوة في دارمشتات

مرتفع ماتيلدنهوة في دارمشتات إيطاليا: سلاسل اللوحات الجدارية في بادوفا التي تعود إلى القرن الرابع عشر

سلاسل اللوحات الجدارية في بادوفا التي تعود إلى القرن الرابع عشر إسبانيا: جادَّة باسيو ديل برادو وحديقة بوين ريتيرو، مشهد حافل بالفنون والعلوم

جادَّة باسيو ديل برادو وحديقة بوين ريتيرو، مشهد حافل بالفنون والعلوم الصين، تشوانتشو: مركز العالم التجاري في سونغ تشوان بالصين

مركز العالم التجاري في سونغ تشوان بالصين رومانيا: مشهد المناجم في روشيا مونتانا

مشهد المناجم في روشيا مونتانا البرازيل: موقع روبرتو بورل ماركس

موقع روبرتو بورل ماركس أوروغواي: كنيسة أتلانتيدا

كنيسة أتلانتيدا اليابان: جزيرة أمامي أوشيما، وجزيرة توكونوشيما، والجزء الشمالي من جزيرة أوكيناوا، وجزيرة إيريوموت

جزيرة أمامي أوشيما، وجزيرة توكونوشيما، والجزء الشمالي من جزيرة أوكيناوا، وجزيرة إيريوموت جورجيا: غابات كولشان المطيرة وأراضيها الرطبة

كوريا الجنوبية: "غيتبول"، مسطحات المد والجزر الكورية

مجمع شنكيلو الأثري الفلكي: هذا الموقع المذهل في شمال بيرو هو مرصد شمسي كان يستخدم في السابق لتتبع الشمس من أجل تحديد التواريخ على مدار العام Credit: Janine Costa/AFP/Getty Images

وفيما يلي أحداث مواقع التراث العالمي لعام 2021