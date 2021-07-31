دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشير التقارير الجديدة إلى أن متغير دلتا هو قابل للانتقال مثل جدري الماء، لكن اللقاحات فعالة بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من الأمراض الخطيرة.

إذًا، كيف تستجيب الدول؟ فيما يلي 10 أشياء تعلمناها حول السفر في ظل الجائحة هذا الأسبوع.

الولايات المتحدة تحافظ على قيود السفر

لن تبدأ الولايات المتحدة في الترحيب بالسياح من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيرلندا والصين والهند وجنوب أفريقيا وإيران والبرازيل في أي وقت قريب.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN، يوم الاثنين، إنه سيتم الحفاظ على قيود السفر الحالية جراء فيروس كورونا، وسط الحالات المتزايدة الناجمة عن متغير دلتا.

وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تحذيرات جديدة لخمس دول، مشيرة إلى ارتفاع حالات كوفيد-19.

ووصلت إسبانيا والبرتغال وقبرص وقيرغيزستان الآن إلى المستوى 4 - "عدم السفر" - بينما انتقلت إسرائيل إلى المستوى 3 - "إعادة النظر في السفر".

لكن، تغيرت قواعد ارتداء الكمامات

حثّت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الناس على استئناف وضع الكمامات داخل الأماكن العامة، في المناطق الأكثر عرضة للخطر، أي ما يقرب من ثلثي الولايات المتحدة.

ويعد كلًا من عالم ديزني في فلوريدا وديزني لاند في كاليفورنيا من أكبر مناطق الجذب السياحي التي أعادت قوانين ارتداء الكمامات في الداخل لكل من يبلغ من العمر عامين وما فوق، بغض النظر عن حالة التطعيم.

وعكست مؤسسة سميثسونيان، وهي عبارة عن مجمع ضخم يضم 19 متحفًا يتركز بشكل كبير في واشنطن العاصمة، سياسة الكمامات يوم الخميس.

وفي غضون ذلك، انطلق مهرجان الموسيقى الشهير Lollapalooza في شيكاغو، الخميس. ومن المتوقع أن يتجمع مئات الآلاف في Grant Park على مدار أربعة أيام من العروض. وسيطلب إثبات التطعيم الكامل أو اختبار كوفيد-19 السلبي خلال 72 ساعة من الوصول للدخول.

حالات المملكة المتحدة تنخفض ولا أحد يعرف السبب

تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً في المملكة المتحدة، حيث انخفضت حالات كوفيد-19 المبلغ عنها بنسبة 36٪، بعد أسبوع واحد فقط من إلغاء إنجلترا جميع قيودها القانونية المتعلقة بفيروس كورونا تقريبًا.

وقد يكون ذلك بسبب انتهاء بطولة كرة القدم الأوروبية، أو ربما لأن الناس يقضون وقتًا أطول في الخارج بسبب الطقس الدافئ، أو ربما لأن الناس يبلغون عن عدد أقل من نتائج كورونا الإيجابية لأنهم يريدون تجنب العزلة الذاتية.. لا أحد يعرف السبب حقًا.

وبالطبع، تعد هذه الأخبار جيدة للزوار الذين تم تطعيمهم بالكامل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واعتبارًا من 2 أغسطس/ آب سيتمكنون من دخول إنجلترا واسكتلندا وويلز دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

إعادة افتتاح الحانات في أيرلندا أخيرًا

أعيد فتح المطاعم الداخلية في أيرلندا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين تعافوا من كوفيد-19 خلال الأشهر الستة الماضية.

ومنذ مارس/ آذار 2020، تم إغلاق الضيافة الداخلية لمدة سبعة أشهر، وهو أمر صعب في بلد معروف بطقسه القاسي، بينما أعيد فتح بعض الحانات، التي تقدم المشروبات الكحولية وليس الطعام.

وفي الوقت الحالي، تم تطعيم ما يقارب 70٪ من السكان البالغين في أيرلندا بشكل كامل، وفقًا لتغريدة وزير الصحة الأيرلندي، ستيفن دونيلي.

أستراليا ستفرض عمليات الإغلاق حتى يتم تطعيم 70٪ من البالغين بشكل كامل

تم إغلاق أكبر مدينة في أستراليا، سيدني، لمدة خمسة أسابيع حتى الآن، وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي الجمعة، إن البلاد ستواصل فرض الإغلاق لمنع تفشي كوفيد-19، حتى يتم تطعيم 70 ٪ من البالغين بشكل كامل.

وقال "أعتقد أنه يمكننا الوصول إلى هناك بحلول نهاية العام".

يجب تحصين جميع المسافرين الذين يدخلون غرينادا بشكل كامل

قامت جزيرة غرينادا الكاريبية، المعروفة أيضًا باسم "جزيرة التوابل"، بتحديث متطلبات الدخول الخاصة بها بحيث يجب أن يكون جميع الزوار ملقحين بالكامل قبل أسبوعين على الأقل من وصولهم، باستثناء مواطني غرينادا والأطفال دون سن 13 عامًا.

المملكة العربية السعودية قد تتخذ تدابير صارمة لمخالفي قانون السفر

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الثلاثاء، أن البلاد قد تكون مستعدة لفرض إجراءات صارمة على المواطنين الذين يخالفون القانون من خلال زيارة دول "القائمة الحمراء"، بما في ذلك الهند وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة الداخلية، لم يذكر اسمه، إن الذين ينتهكون أنظمة السفر "سيخضعون للمساءلة القانونية وعقوبات شديدة عند عودتهم، وسيُمنعون من السفر لمدة ثلاث سنوات".

وسيتم الترحيب بالسياح الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل، حيث يمكنهم دخول السعودية اعتبارًا من 1 أغسطس/ آب، دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

الكويت تمنع المواطنين غير المطعمين من السفر الدولي

أعلنت الكويت، الثلاثاء، أنه سيتم السماح فقط للمواطنين الملقحين بالكامل بالسفر إلى الخارج، اعتبارًا من 1 أغسطس/ آب، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وسيتم منح إعفاءات للأطفال والنساء الحوامل وذوي الحالات الطبية.

وقالت هيئة الطيران في البلاد، الثلاثاء، إن جميع الوافدين إلى الكويت يجب أن يخضعوا لاختبار كورونا سلبي قبل صعودهم على متن رحلاتهم.

وسيضطرون أيضًا إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة سبعة أيام حتى يخضعوا لاختبار سلبي من فيروس كورونا داخل الكويت.