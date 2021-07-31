كيف يبدو تصميم يخت فاخر من ألياف الكربون بقيمة 350 مليون دولار؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعد ابتكار مفهوم متميز لليخوت الفاخرة ليس بالأمر السهل في الوقت الحاضر، حيث يواصل المصممون دفع الحدود مع المزيد والمزيد من تصاميم السفن المبتكرة.

ومع ذلك، تمكن استديو Lazzarini للتصميم، ومقره روما، من فعل ذلك تمامًا من خلال مشروعه الأخير Saturnia.

Credit: Courtesy Lazzarini Design Studio

وتم تصميم السفينة التي يبلغ طولها 100 متر لتكون مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون الجافة، ما يجعلها أخف بنسبة 50٪ من اليخوت الأخرى مماثلة الحجم والمصنوعة من الألمنيوم أو الحديد أو الفولاذ، وفقًا لفريق التصميم.

ويتخيل المصممون أن اليخت سيتم تشغيله بواسطة نظام الدفع الهجين، وهو يتألف من محركات ديزل مزدوجة ونظام نفاث مائي إلكتروني مركزي، والذي سينتج عنه انبعاثات أقل وسرعة قصوى تقدر بـ30 عقدة.

Credit: Courtesy Lazzarini Design Studio

ومع مساحة تتسع لما يصل إلى 20 ضيفًا، إضافة إلى 20 من أفراد الطاقم، سيتم تقسيم Saturnia على خمسة طوابق مختلفة.

ويذكر أنه لم يتم بناء اليخت، إلا أنه يمكن تخصيص التصميم الداخلي بناءً على متطلبات المالك.

Credit: Courtesy Lazzarini Design Studio

وهناك مسألة صغيرة فقط تتمثل في العثور على مشترٍ يكون على استعداد لدفع مبلغ 350 مليون دولار تقريبًا لإنجازه.

Credit: Courtesy Lazzarini Design Studio

وسيتم تجهيز Saturnia بعدد من أفضل وسائل الراحة، بما في ذلك منطقة صالة ذات قاع زجاجي توفر إطلالات خلابة على المياه أدناه.

وفي حين أن مفهوم Saturnia لا يزال في المراحل الأولى من عملية التصميم، فإن المشروع يولد بالفعل الكثير من الاهتمام ويأمل الفريق في Lazzarini أن يحظى على اهتمام أحد المشترين.

Credit: Courtesy Lazzarini Design Studio

وإذا تم اختيار المفهوم، فسيستغرق إكماله حوالي عامين ونصف، ما يعني أننا يمكن أن نرى مفهوم Saturnia يتحول إلى حقيقة بحلول عام 2024.

ورُفع الستار عن مفهوم Lazzarini الجديد بعد أن كشف استوديو التصميم عن سلسلة من الأعمال المستوحاة من الطبيعة بما في ذلك Prodigium، الذي كان على شكل سمكة قرش بشكل ملحوظ.

Credit: Courtesy Lazzarini Design Studio

وفي غضون ذلك، كشف المصمم يوجين جونغ، وهو من كوريا الجنوبية، عن مفهوم اليخت الفاخر المثير للإعجاب Estrella، والذي يشبه إلى حد كبير مقاتلة Y-Wing، وهي مركبة فضائية خيالية ظهرت في العديد من أفلام Star Wars.

وفاز المفهوم بالميدالية البرونزية في جائزة ومسابقة A’Design لعام 2021.