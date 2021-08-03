بسبب فيروس كورونا.. كندا تغرم مسافرين بنحو 20 ألف دولار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرضت كندا غرامة قدرها نحو 20 ألف دولار على مسافرين وصلا إلى مدينة تورونتو من الولايات المتحدة لعدم امتثالهما لمتطلبات الدخول، وفقًا لوكالة الصحة العامة في البلاد.

وصرحت الوكالة في بياٍن صحفي أن المسافرين قدّما معلومات خاطئة تتعلق بإثبات تلقي التطعيم وفحوصات ما قبل المغادرة، كما أنهما لم يلتزما بالمتطلبات المتعلقة بالفحص عند الوصول والإقامة في أماكن إقامة معتمدة من قبل الحكومة الكندية.

ووصلت قيمة الغرامات الأربع إلى مبلغ 19،720 دولارًا لكل مسافر.

وقالت الوكالة إن المسافرين وصلا إلى مدينة تورونتو خلال الأسبوع الذي بدأ بتاريخ 18 يوليو/ تموز الماضي.

وجاء في البيان الصحفي أن "جميع المسافرين الذين يصلون إلى كندا ملزمون بموجب القانون الكندي بالإجابة بصدق على جميع الأسئلة".

وأكد البيان على أن "تقديم معلومات و/ أو مستندات كاذبة لمسؤول في حكومة كندا عند دخول كندا أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو تقديم مستندات مزورة، مثل أوراق اعتماد التطعيم، يعد جريمة خطيرة وقد يؤدي إلى فرض غرامات و/ أو تهم جنائية".

وأوضحت وكالة الصحة العامة أن عقوبات تقديم معلومات خاطئة عن حالة التطعيم يمكن أن تصل إلى 750 ألف دولار أو الحبس لمدة 6 أشهر، أو كليهما.

ونفذت الحكومة الكندية بعض الاستثناءات بتاريخ 5 يوليو/ تموز الماضي للمسافرين الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل لدخول كندا مع تخفيف متطلبات الحجر الصحي والفحوصات، وفي 9 أغسطس/ آب الجاري من المقرر السماح للأمريكيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل بدخول البلاد للسفر غير الضروري إذا امتثلوا لجميع متطلبات الحكومة.

وبغض النظر عن حالة التطعيم، سيظل جميع المسافرين بحاجة إلى الخضوع لفحص كوفيد-19 الجزيئي قبل الدخول، ولكن بعد 9 أغسطس/ آب الجاري، لن يُطلب من معظم المسافرين الملقحين إجراء فحص ما بعد الوصول.

ومن المقرر كذلك إلغاء الإقامة الإلزامية في الفندق لمدة ثلاث ليالٍ لجميع المسافرين الذين يصلون عن طريق الجو في 9 أغسطس/ آب، وإعفاء المسافرين الذين تلقوا التطعيم بالكامل من الحجر الصحي.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، تخطط كندا لفتح أبوابها أمام أي مسافر تلقى التطعيم بالكامل بلقاح مقبول من قبل كندا، والذين يستوفون جميع متطلبات الدخول الخاصة بالبلاد.