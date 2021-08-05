دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة المتحدة عن بعض التغييرات في قيود السفر الخاصة بها في ظل جائحة كورونا. ومن بينها إزالة عدد من البلدان العربية من القائمة الحمراء.

وبعد أن كانت في القائمة حمراء، ستُنقل كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، إلى القائمة البرتقالية، وتدخل جميع التغييرات حيز التنفيذ في 8 أغسطس/آب في الساعة 4 صباحاً، بحسب ما ذكره وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، في حسابه الرسمي عبر "تويتر".

وستتم أيضاً إزالة متطلبات الحجر الصحي للمسافرين العائدين من فرنسا الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بشكل كامل.

وفي الوقت نفسه، ستُضاف ألمانيا، والنمسا، والنرويج إلى القائمة الخضراء.