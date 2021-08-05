دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد العالم هذا الأسبوع ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في وصول كوكب زحل إلى أقرب نقطة من الأرض، مما منح عشاق الظواهر الفلكية فرصة لإلقاء نظرة خاطفة على حلقات زحل الشهيرة.

ومن أعلى قمة في الإمارات، استطاع المصور الإماراتي راشد بن عزيز الشحي أن يوثق بعدسته مقطع فيديو يبرز الحلقات المميزة لكوكب زحل.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، أوضح الشحي أنه أراد أن يوثق كوكب زحل في مقطع فيديو، عقب انتشار أخبار حول وصول الكوكب، ليلة الاثنين، إلى أقرب نقطة من الأرض.

وبحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن كوكب زحل وصل يوم الإثنين، بتاريخ 2 أغسطس/ آب، إلى حالة التقابل وأقرب مسافة من كوكب الأرض، مضيفًة أن حلقاته كانت في قمة لمعانها وأن الفرصة مهيأة لرؤية الكوكب لبقية العام.

تمكن المصور من توثيق كوكب زحل. Credit: @wadi_alkhaleej/Instagram

وتمكن المصور عبر عدسه كاميرته ذات ميزة تكبير عالية الدقة، من نوع Nikon P1000، من توثيق حلقات كوكب زحل.

وفي البداية، كان المصور الإماراتي يخطط لتوثيق الظاهرة من دبي، وبالتحديد من أعلى برج في العالم أي برج الخليفة، إلا أن المناخ الرطب حال دون تلك الفكرة.

ويوضح الشحي أن الرطوبة تشكل سحب خفيفة في الجو مما يعيق إمكانية التصوير، لذلك قرر أن ينقل موقع التصوير إلى جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، الذي يعد أعلى قمة في الإمارات.

وعن سبب اختياره لجبل جيس كموقع تصوير بديل، يشرح الشحي أن العوائق الترابية لا تصل إلى قمة الجبل بسبب ارتفاعه، مما وفر رؤية واضحة تمامًا لسماء الليل.

ويصف الشحي مشهد كوكب زحل قائلًا إنه مشهد جميل، مضيفًا أنه بالعين المجردة يمكنك فقط رؤية نجم لامع في السماء.

واستطاع الشحي أن يشاهد حلقات كوكب زحل من خلال ميزة التكبير بعدسة الكاميرا، والتي تظهر بوضوح في مقطع الفيديو الذي وثقه.

ولفت الشحي إلى ردود الأفعال المتفاوتة حول مقطع الفيديو، والذي شاركه عبر حسابه على موقع "انستغرام"، إذ هناك من شكك في حقيقة الفيديو، وهناك من سأله ما إذ قد وثق صحنًا طائرًا.

والجدير بالذكر أن الشحي، العام الماضي، تمكن من التقاط فيديو وصور مقربة لبرج خليفة في دبي من جبل ينس الذي يقع في إمارة رأس الخيمة.