على ارتفاع ألف متر.. هل جربت النوم في غرفة فندقية بلا سقف أو جدران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من البديهي أنه بمجرد أن تحجز في أحد الفنادق للاستجمام والابتعاد عن صخب المدينة، ستكون محاطًا بسقف وجدران، أليس كذلك؟ في الواقع، لن يكون هذا الحال دائمًا!

دمج الفنانان فرانك وباتريك ريكلين، والسويسري دانييل شاربونييه، الذي يعمل في مجال الضيافة، كلًا من الفن والسياحة لدفع حدود العقارات، مع إعادة التفكير في معنى الرفاهية الحقيقية بقطاع الفنادق.

Credit: Appenzellerland Tourism Switzerland

وبالتالي، شكلت المناظر الطبيعية في سويسرا خلفية درامية لغرف فندقية، تتضمن سريرًا ومنضدة ومصباح، لكن دون أية نوافذ أو جدران أو حتى أسقف.

ربما ستستغرب الفكرة قليلًا، لكن تصميمها المتكامل قد جعل الكثير من الناس يظنون للحظات أنهم يتواجدون في غرفة عادية.

Credit: Toggenburg Tourism Switzerland

وبالطبع، هناك خادم شخصي يقوم بدوره التقليدي، وهو يرتدي قفازاته وقميصه الأبيض، حيث يتواجد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات الضيوف.

وغالبًا ما يكون الخادم الشخصي من المجتمع المحلي، الذي تقتضي مهمته الترحيب بالضيوف عندما ينامون في غرفهم.

Credit: Caroline Krajcir Thurgau Tourism Switzerland

تقع الغرف الفندقية لـZero Real Estate على ارتفاع ألف متر فوق سطح الأرض، مع إطلالة بانورامية لمواقع طبيعية سياحية في مختلف المناطق بسويسرا.

شافهاوزرلاند

أبنزيلرلاند

هايدي لاند

سانت غالين

تورغاو

توغينبورغ

ليختنشتاين

ويذكر أن الفندق قد أغلق أبوابه في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنه يخطط العودة بحلول الصيف القادم، مع وجود حوالي 10 آلاف شخص على قائمة الانتظار من حول العالم والشرق الأوسط.

ويشعر شاربونييه بامتنان تجاه دعم الضيوف المستمر لمفهوم هذا الفندق، موضحًا أنه بدأ بغرفة واحدة في عام 2016، ثم ثلاث غرف. واليوم، يتم تبني هذا المفهوم من قبل ست وجهات سياحية في شرق سويسرا وإمارة ليختنشتاين.

Credit: Schaffhauserland Tourism Switzerland

وما يجعل الفندق فريدًا هو حقيقة عدم تواجد الكثير من الغرف التي تقدم تجربة نوم كهذه، علمًا أنه يتم استغراق وقت طويل لاختيار مواقع الغرف.

Credit: Appenzellerland Tourism Switzerland

وفي حالة سوء الأحوال الجوية، هناك غرفة احتياطية لضيوف فندق Zero Real Estate، حيث يتم اختيار الموقع الذي يوجد فيه شاليه جبلي أو مكان سويسري تقليدي جاهز للإقامة.

وبعد معاناة قطاع السياحة جراء فيروس كورونا، تبحث العديد من الوجهات على طرق لترويج نفسها أمام الأشخاص. وبالتالي، يتم مناقشة هذا المفهوم الفندقي مع دول خارج سويسرا قد تكون مهتمة بالفكرة.

ويسعى فندق Zero Real Estate إلى تحسين تجربة الضيف ومساعدته على اكتشاف سويسرا بالطريقة التقليدية.