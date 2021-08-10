مائدة إفطار تقليدية بإيران..ما هي أطباق الطعام التي تزينها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مكان قد تغريك صور رماله وتشكيلاته الصخرية، لكن زيارته وحدك قد تكون خطرة في الواقع!

Credit: Amir AghaKouchak

في جنوب شرق البلاد، تقع واحدة من الصحاري شديدة الحرارة والجفاف في العالم، حيث تمتد عبر ثلاث مقاطعات في خراسان وسيستان وبلوشستان وكرمان، مغطيةً حوالي 10 في المائة من مساحة إيران.

وبحسب موقع Visit Iran، قيست صحراء Lut على أنها أكثر المناطق حرارة على سطح الأرض في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2009. وسُجلت أيضًا على أنها أكثر المناطق حرارة على وجه الأرض، بحيث وصلت درجة حرارتها إلى 70 درجة مئوية في عام 2005.

Credit: Amir AghaKouchak

ومن خلال بيانات الأقمار الصناعية المنشورة في عام 2010، قال أمير أغاكوشك، وهو أستاذ إيراني في جامعة كاليفورنيا، التي تقع في مدينة إرفاين: "علمنا أن صحراء Lut هي أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، وهذا بحد ذاته يجعل الصحراء ممتعة ومثيرة للاهتمام".

وأضاف: "أردنا تحديث تحليل بيانات الأقمار الصناعية لدرجة حرارة الصحراء. وبالطبع عند زيارتك لها، تكتسب منظورًا لما يجري هناك وتفسر معلومات بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بك".

Credit: Amir AghaKouchak

وكان أغاكوشك جزءًا من فريق من العديد من الباحثين، الذين يعملون في مختلف المجالات، لاستكشاف الصحراء وطرح الأسئلة الشيقة حولها.

ومؤخرًا، تم تحديث تحليل درجة حرارة الصحراء باستخدام بعض بيانات الأقمار الصناعية. وأوضح أغاكوشك أن صحراء Lut هي في الواقع أكثر سخونة مما كان يعتقد سابقًا.

وبالتالي، تم تسجيل أقصى درجة حرارة لسطح الأرض في صحراء Lut حوالي 80.8 درجة مئوية، علمًا أن هذه ليست درجة حرارة الهواء، التي عادة ما تكون أقل.

Credit: Amir AghaKouchak

وتنقسم صحراء Lut إلى ثلاثة أشكال جغرافية، بحسب ما ذكره موقع Visit Iran.

تتألف منطقه شمال Lut من الحصى والرمال، بينما يعد وسط الصحراء الأكثر روعة بسبب احتضانه لتلال طبيعية بأشكال مختلفة وناتجة عن آثار المياه والرياح والتعرية، وكذلك الكتل والكثبان الرملية الضخمة.

وأخيرًا، تتميز منطقه جنوب Lut بأغنى النباتات.

ويقول أغاكوشك، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "الصحراء آسرة تمامًا.. ومن منظور علمي، لديك بيئة لم يتم استكشافها بشكل كافٍ.. فهي قيد الدراسة".

Credit: Amir AghaKouchak

ومن بين أحد الجوانب المثيرة هو أنك تجد ينابيع المياه الجوفية في بيئة شديدة الحرارة.. لماذا؟

وأوضح أغاكوشك أن الصحراء هي بيئة منخفضة المستوى، حيث تصب المياه من الجبال إلى المنطقة. وبالطبع، يتبخر الكثير منها من التربة.

لكن، يكون مستوى المياه في بعض المناطق مرتفعا للغاية، ويصل أحيانًا إلى السطح، فتتشكل بحيرات صغيرات ملونة، مثل البرتقالي والأبيض، جراء أنشطة بيولوجية فريدة.

وتتميز الصحراء أيضًا بوجود تشكيلات صخرية تعرف باسم Kaloots أو Yardangs، وهي تتشكل بواسطة كشط الرياح والانكماش، حيث تعد مثيرة للاهتمام بشكل خاص على مدار اليوم.

وقال أغاكوشك: "من الصعب حقًا وصف هذه البيئة، فهي تتغير اعتمادًا على زاوية الشمس.. إذا كنت تستخدم خيالك، يمكن أن ترى الهياكل وظلالها بجميع الأشكال".

وأرفق أغاكوشك صوره عبر موقع إنستغرام بتعليق: "تشكيل يمكن أن يتحول فيه الخيال بسرعة إلى شيء رائع أو مرعب، ما يجعله مكانًا لا تريد أن تكون فيه بمفردك (أو تريد أن تكون فيه إذا سألتني)، خاصة إذا كان لديك خيال نشط.. إنه خداع بصري غريب يمكن أن يجعلك تشعر بالبرد وأنت تتعرق بعد قضاء يوم تحت أشعة الشمس الحارقة القاسية".

ولا يعيش الأشخاص في قلب الصحراء كونها بيئة قاسية للغاية. ولكن، تتواجد قرى صغيرة حول الصحراء، بينما هناك أشخاص يتنقلون من وقت إلى آخر حسب الطقس.

Credit: Amir AghaKouchak

ماذا ينبغي أن تعرف قبل زيارتك إلى صحراء Lut؟

من الخطر أن تزور قلب الصحراء تحديدًا بمفردك، حيث تحتاج مرافقة أشخاص ذو خبرة في التنقل ببيئة كهذه، لأن الصحراء لا تتمتع بمناظر طبيعية فريدة من نوعها.

وأوضح أغاكوشك أن هناك أشخاص خبراء في الملاحة الصحراوية، الذين يقدمون جولات خاصة بالمنطقة.