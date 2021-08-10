دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون الانتظار لرحلتك في المطار أمراً مملاً عادةً، إلا أن هذا المطار العصري في قطر قد يغير رأيك.

مؤخرا، حصل مطار حمد الدولي في الدوحة على المركز الأول في عام 2021 في فئة "أفضل مطار في العالم" ضمن جوائز Skytrax العالمية المرموقة لهذا العام.

وإليك ما يجعل هذا المطار مميزاً.

مساحة مبتكرة

يحاكي سقف مطار حمد الدولي في قطر الأمواج. Credit: KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images

يهدف المطار، الذي افتتح في عام 2014، إلى تحويل مدينة الدوحة لمركز عالمي للطيران بخدمة الخطوط الجوية القطرية، وهو يتعامل اليوم مع أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً.

وعند التجول داخل المطار، سيشعر المرء كما لو أنه دخل معرضاً بفضل الأعمال الفنية المثيرة للاهتمام التي تنتشر عبره.

ويفتخر المطار باحتضانه أعمال فنانين معاصرين، ومثيرين للجدل أحياناً، وتتضمن الأعمال الفنية مجسم الدب الأصفر الكبير الذي يُدعى Lamp Bear للفنان السويسري أورس فيشر.

عمل الفنان أورس فيشر في المطار. Credit: KARIM JAAFAR / Contributor

وأكّد الموقع الرسمي لبوابة حكومة قطر الإلكترونية، "حكومي"، أن المطار يقدم لمسافريه "تجربة فريدة ومثيرة في الاحتفاء بتراث المنطقة وثقافتها، إذ يستضيف مجموعة من المعارض الدائمة والموسمية، لتتناغم مظاهر الإرث الثقافي المحلي مع إبداعات مختلفة من العالم".

ولا تتوقف المفاجآت عند الأعمال الفنية المشوقة، إذ يحتضن المطار أيضاً مطاعم عصرية، ومرافق الترفيه، والاسترخاء المتميزة.

وبإمكان المسافرين القيام ببعض التمارين الرياضية في صالة المطار الرياضية، أو ممارسة السباحة حتى.

وإن كان المسافرون بحاجة إلى قسط من الراحة، فبإمكانهم حجز غرف صغيرة، أو جناح عائلي.

وللراغبين في قضاء الوقت في مشاهدة الأفلام، فهم يستطيعون القيام بذلك في سينما خاصة.

والمطار هو مقر الخطوط الجوية القطرية التي تُعتبر من أسرع شركات الطيران في العالم، بحسب بوابة حكومة قطر الإلكترونية.