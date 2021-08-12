ارتفاعه يتجاوز مبنى من 6 طوابق.. هل هذا أطول كهف في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طبقة من السحب الكثيفة التي تكاد تعتقد أنه يمكنك المشي فوقها.. إليك السر وراء "السحب المنخفضة" التي وثقها هذا المصور السعودي بشكل ساحر.

وفي هذه الأيام، تحتضن جبال منطقة عسير في المملكة العربية السعودية ظاهرة جذّابة يصفها البعض بأنها "بحر من السحاب"، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" في نهاية يوليو/تموز من هذا العام.

بين جبال السروات

تجذب مشاهد السحاب في مرتفعات المملكة العربية السعودية المتنزهين هذه الأيام. Credit: Abduallah AlZahrani

وكان المصور السعودي، عبدالله الزهراني، الذي اتخذ من التصوير هواية له منذ عام 2013، من الأشخاص الذين جذبتهم هذه الظاهرة، إذ أنه وثقها بين جبال السروات في منطقة الباحة مؤخراً.

وخلال أعماله، تبدو المرتفعات وكأنها مطلة على مسطح لا نهائي يتكون من الغيوم البيضاء.

تُسمى هذه الظاهرة بـ"السحب المنخفضة". Credit: Abduallah AlZahrani

ورغم انتشار العديد من الصور المُبهرة التي توثق هذه الظاهرة، إلا أن المصور أكّد في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "رؤيتها بالعين المجردة أفضل من رؤيتها عبر الصور بكثير، فالمشهد جميل جداً".

وعند سؤاله عن أفضل وقت لزيارة وتوثيق السحب، قال الزهراني إن الساعات المختلفة توفر فرص تصوير لمشاهد مختلفة، ومتنوعة.

وثق المصور المُهتم بتوثيق الطبيعة، عبدالله الزهراني، هذه الظاهرة في جبال السروات. Credit: Abduallah AlZahrani

وإذا تأخر المصور في تصوير المشاهد أمامه لـ 10 دقائق على سبيل المثال، لكان قد وجد أمامه منظراً مختلفاً، ولربما تحركت السحب لتغطي المساحات الخضراء التي تظهر في صوره.

مشهد السحاب من جبال السروات. Credit: Abduallah AlZahrani

وينصح المصور الراغبين برؤية الظاهرة وتوثيقها بزيارة المنطقة في نهاية شهر يوليو/تموز، إلى منتصف أغسطس/آب.

وتتراوح ردود الفعل على صور الزهراني من التعجب، إلى عدم تصديق وجود هذه المشاهد في المملكة. ويتشجّع البعض على التواصل مع المصور نفسه لمعرفة اتجاهات إلى الموقع الذي صور منه.

كيف تتشكل هذه الظاهرة؟

يرتبط التفسير العلمي لهذه الظاهرة بآلية تشكل الضباب والسحاب. Credit: Abduallah AlZahrani

وتُدعى هذه الظاهرة بـ"السحب المنخفضة"، وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنها تجذب آلاف المتنزهين.

وكشف خبير مؤخراً عن السر وراء هذه الظاهرة الأخاذة.

ويرتبط التفسير العلمي لهذه الظاهرة بآلية تشكل الضباب والسحب، بحسب ما قاله خبير المناخ، الدكتور عبدالله المسند، للوكالة.

لا تبتعد هذه الظاهرة عادةً عن ‏سفوح الجبال الشاهقة.‏ Credit: Abduallah AlZahrani

ومع أن آلية تشكلهما واحدة تقريباً، إلا أن الضباب يكون فوق سطح الأرض مباشرة، في حين يكون السحاب مرتفعاً في السماء.

وبما أن ارتفاع جبال السروات يتجاوز ألفين متر فوق سطح البحر، ويمكنه أن يفوق 3 آلاف متر في بعض الأحيان، فيُحيط بهذه القمم وديان سحيقة ‏تتشكل فوقها أحياناً بعض السحب المنخفضة عندما تتوفر شروطها.

وتكون ‏السحب المنخفضة قريبة من سفوح الجبال، وقممها المرتفعة، وليست في أماكن مستوية كالهضاب، والسهول.

وأما ‏الضباب، فهو يحدث في الطبقة ‏السفلية من الغلاف الجوي، أي فوق سطح الأرض، ويرتفع حتى يصل أحياناً إلى ألف متر، وفقاً للوكالة.

ويتزايد الضباب في الأرياف، ‏وبالقرب ‏من المسطحات المائية، وفي أعقاب أمطار غزيرة يتبعها انخفاض في درجة الحرارة إلى مستوى نقطة الندى، أو التكاثف.‏