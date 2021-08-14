أمريكا تضيف 7 وجهات جديدة إلى قائمة التحذير من السفر.. ما هي؟

مع رفع قيود كورونا في العديد من الأماكن.. إليك كيف يمكنك السفر بأمان مع أطفالك غير الملقحين

"الحب ليس سياحة".. قواعد كورونا للسفر تبعد هؤلاء النساء عن أحبائهن لأكثر من عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضافت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، عدة دول جديدة إلى قائمة "عدم السفر" مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا حول العالم.

ويجب تجنب السفر إلى الدول التي تحمل إشعار المستوى الرابع: كوفيد-19 مرتفع للغاية"، وفقًا لإرشادات مراكز مكافحة الأمراض. وتنصح الوكالة بعدم السفر إلا للضرورة بعد تلقى التطعيم بالكامل أولاً.

وفيما يلي قائمة بالوجهات السبع المضافة إلى قائمة المستوى الرابع بتاريخ 9 أغسطس/ آب

فرنسا

بولينيزيا الفرنسية

أيسلندا

إسرائيل

تايلاند

أروبا

إيسواتيني (سوازيلاند سابقًا)

وفي إرشادات السفر الأوسع نطاقًا، توصي مراكز مكافحة الأمراض بعدم السفر الدولي إلا بعد تلقي الطعيم ضد كوفيد-19 بالكامل.

وأوضحت أن "المسافرين الملقحين بالكامل هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19 ونقله، ومع ذلك، فإن السفر الدولي يشكل مخاطر إضافية، وحتى المسافرين الذين تلقوا التطعيم بالكامل قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض متحورات كوفيد-19 وربما نقلها".

وتضم الوجهات التي تندرج في فئة "الخطر المرتفع للغاية" أكثر من 500 حالة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية، وفقًا لمعايير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفي فرنسا، دخلت التصاريح الصحية المعنية بكوفيد-19 حيز التنفيذ يوم الاثنين، ويطلب إثبات تلقي التطعيم أو نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية لدخول المؤسسات بما في ذلك الحانات، والمطاعم، ودور السينما، ومراكز النقل، والقطارات، والحافلات لمسافات طويلة.

وتحتفظ مراكز مكافحة الأمراض بقائمة محدثة لإشعارات السفر من المستوى الأول "منخفض" إلى المستوى الرابع "مرتفع للغاية" لمخاطر السفر بسبب كوفيد-19.

وأضافت الوكالة الأسبوع الماضي 16 وجهة إلى فئة "الخطر المرتفع للغاية"، بما في ذلك اليونان وأيرلندا وجزر فيرجن الأمريكية.

وانضمت برمودا، ودومينيكا، والمجر، وبولندا إلى الوجهات المستوى الأول: كوفيد-19 "منخفض" اعتبارًا من 9 أغسطس/ آب الجاري.