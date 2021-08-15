دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر مصر بالعديد من المعالم الأثرية التي تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية، ويُعد مخبأ روميل الواقع بمحافظة مرسى مطروح بمثابة شاهد على تلك الحقبة من التاريخ العسكري.

يقع المتحف في جوف أحد الكهوف الطبيعية بشبه جزيرة روميل Credit: Mohamed Wardany

ويقع متحف كهف روميل، الفريد من نوعه في مصر، بشبه جزيرة روميل بمرسى مطروح، حيث اتخذه الجنرال الألماني إرفين روميل مقراً للقيادة ووضع الخطط الحربية أثناء الحرب العالمية الثانية، وفقًا لموقع هيئة الاستعلامات المصرية.

داخل متحف كهف روميل Credit: Mohamed Wardany

ويُعد كهف روميل من بين الكهوف الطبيعية المحفورة في باطن الجبل، ويعود تاريخه للعصر اليوناني الروماني، ويتخذ شكل قوس له مدخل ومخرج على طرفية عند المنحدر الذي يطل على شاطئ يحمل الاسم ذاته.

وفي عام 1977، جاءت فكرة تحويل الكهف إلى متحف كمزار سياحى وأثري.

داخل متحف كهف روميل في مرسى مطروح Credit: Mohamed Wardany

وقد أغلق متحف كهف روميل في عام 2010 بهدف الترميم، إلا أن الظروف التي مرت بها مصر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني عام 2011، حالت دون البدء في أعمال ترميم المتحف.

وبعد 7 أعوام من إغلاقه، عادت الحياة إلى متحف كهف روميل، حيث افتتح في شهر أغسطس/ آب عام 2017 بعد أن خضع لأعمال الترميم والتطوير في بداية العام ذاته، ليسلط الضوء على تاريخ محافظة مطروح عبر العصور المختلفة.

متعلقات القائد الألماني معروضة بالمتحف Credit: Mohamed Wardany

ويوضح المصور المصري محمد ورداني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، وهو كان قد وثق كهف متحف روميل خلال زيارته الأخيرة مع ابنته، أن أهمية متحف كهف روميل تتمثل في موقعه بأجمل شواطئ مرسى مطروح، بالإضافة إلى كونه شاهدًا على أحداث الحرب العالمية الثانية.

ويهدف ورداني من خلال مشروعه المستمر إلى إعادة اكتشاف مصر من زاوية مختلفة وتسليط الضوء على الأماكن السياحية والتراثية، بحسب ما ذكره.

مقتنيات المتحف

يضم المتحف مقتنيات نادرة للقائد الألماني روميل منها خوذته وملابسه الخاصة، والمعطف والمنظار الخاص به، إلى جانب العديد من الأدوات الحربية، وخرائط سير المعركة. Credit: Mohamed Wardany

ويُعرف روميل، أحد قادة الحرب العالمية الثانية بلقب "ثعلب الصحراء"، إذ كان يُعتبر أنه من أمهر القادة في حرب الصحراء، والذى خاض بقواته معركة العلمين الشهيرة في الحرب العالمية الثانية عام 1942، وانسحب بقواته بأقل الخسائر أمام الجيش الثامن لقوات الحلفاء بقيادة الجنرال مونتجومري، وفقًا لما ذكره موقع "بوابة الأهرام".

يضم متحف روميل مجموعة من الأسلحة الحربية التى استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية Credit: Mohamed Wardany

وقد حرص ورداني على توثيق أهم مقتنيات متحف روميل، والتي تضم مجموعة نادرة من الأسلحة الحربية التي استُخدمت خلال الحرب العالمية الثانية وخريطة للمواقع العسكرية، بالإضافة إلى متعلقات القائد الألماني روميل، حيث يضم المتحف خوذته وملابسه الخاصة، والمعطف والمنظار الخاص به، إلى جانب العديد من الأدوات الحربية، وخرائط سير المعركة.

كما وثق ورداني الملاحظات التي كتبها روميل بخط يده أثناء الحرب.

داخل متحف كهف روميل Credit: Mohamed Wardany

وينصح ورداني بزيارة المتحف لخوض تجربة العودة إلى زمن الحرب العالمية الثانية، والتعرف على التاريخ العسكري لمصر في تلك الحقبة.