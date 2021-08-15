كندا تصبح واحدة من أوائل الدول التي تمنع الركاب من السفر إذا لم يتم تطعيمهم بالكامل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نظرًا لارتفاع إصابات "كوفيد-19" في جميع أنحاء الولايات المتحدة مرة أخرى، بلغت معدلات الإصابة اليومية أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط الماضي، ويعود جزء كبير من ذلك إلى متحور "دلتا" شديد العدوى.

وحثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مرة أخرى الأشخاص للعودة إلى وضع الكمامات في الأماكن المغلقة، مشيرًة إلى أنه حتى الأشخاص الذين تلقوا التطعيم يمكنهم أن يصابوا وينقلوا عدوى "كوفيد-19" للآخرين.

وفي الوقت ذاته، لدى العديد من الأشخاص خطط سفر لبقية الصيف وعطلة نهاية الأسبوع القادمة لعيد العمال. فهل يجب عليهم إلغاء إجازاتهم؟ وهل السفر بالطائرة آمن؟ وماذا لو اجتمعوا مع العائلة أو الأصدقاء خلال العطلة، ما الاحتياطات التي يجب اتخاذها؟ وماذا عن العائلات التي لديها أطفال أصغر من أن يتمكنوا من تلقي التطعيم؟

السياح على إحدى شواطئ مدينة مربلة الإسبانية Credit: Jorge Guerrero/AFP via Getty Images

وتجيب المحللة الطبية لدى CNN، الدكتورة لينا ون، طبيبة الطوارئ والأستاذة الزائرة في كلية الصحة العامة في معهد ميلكن بجامعة جورج واشنطن، على هذه الأسئلة العديدة حول السفر بأمان وسط جائحة "كوفيد-19".

CNN: ما الذي يجب على الناس مراعاته عند اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في خطط سفرهم أو تغييرها أو إلغائها؟

ون: أهم عامل يجب مراعاته هو المخاطر الطبية التي قد تتعرض لها عائلتك. وعلى وجه التحديد، هل تلقى كل فرد في المنزل التطعيم؟ إذا كان الجميع قد تلقوا التطعيم ويتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، فأنت محمي جيدًا من الإصابة بمرض شديد من "كوفيد-19".

وقد يقرر العديد من الأشخاص في هذا الظرف أن يخاطروا بأعراض خفيفة إذا أصيبوا بفيروس كورونا والمضي قدمًا في جميع خطط سفرهم الأصلية.

وإذا كان فرد ما في منزلك غير محصن أو يعاني من نقص المناعة، فقد تقرر بشكل مختلف. وقد تكون الرحلة منخفضة الخطورة جيدة، وعلى سبيل المثال، الذهاب للتخييم والتنزه مع عائلتك المباشرة فقط.

ولكن إذا كانت الرحلة ستشمل قضاء الكثير من الوقت في أماكن مغلقة مع أشخاص غير ملقحين، فيجب على الأفراد الضعفاء عدم الذهاب في الرحلة.

وإذا قرًر بعض أفراد الأسرة الذهاب في رحلة، فيمكنهم الخضوع للحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام على الأقل عند العودة، ثم إجراء فحص قبل أن يجتمعوا مع أفراد أسرتهم المعرضين للخطر.

CNN: هل ستعتمد نصيحتك على موقع السفر؟

وين: نعم، ولكن في الولايات المتحدة، يعيش حوالي 95% من السكان في مناطق تعتبرها مراكز مكافحة الأمراض بأنها تتضمن مستويات عالية من انتقال فيروس كورونا. ويجب أن تنظر إلى المنطقة المحددة التي تنوي السفر إليها وماذا كنت ستفعل هناك.

وإذا كنت تقود سيارتك إلى إحدى الحدائق الوطنية، وكانت الخطة قضاء كل الوقت في التنزه بالهواء الطلق، فهذه مخاطرة منخفضة للغاية.

ولا يهم حقًا ما إذا كان المجتمع المحيط بالمنتزه لديه نسبة عالية من انتقال "كوفيد-19"، إذا كنت لا تخطط للتفاعل مع أي شخص هناك في الأماكن المغلقة.

وهذا يختلف كليًا عما إذا كنت تخطط لقضاء أسبوع في زيارة المتاحف، وحضور الحفلات الموسيقية، والذهاب إلى المسرح، وتناول الطعام في الداخل. وإذا كانت هذه الأنشطة تحدث في جزء من البلاد فيه الكثير من حالات انتقال الفيروس، فأنت تتعرض باستمرار لـ"كوفيد-19".

وتوفر لقاحات "كوفيد-19" الحماية، ولكنها ليست بنسبة 100%.

وتُعد المخاطر تراكمية، وكلما زادت مخاطر الأماكن التي تتواجد فيها، محاطًا بأشخاص يُحتمل إصابتهم بالفيروس، زادت احتمالية تعرضك لعدوى اختراق حتى لو تلقيت التطعيم.

CNN: ما هي نصيحتكِ للأشخاص الذين حجزوا رحلات سفر دولية؟ هل يجب أن يسافروا؟

ون: هذا يعتمد، تأكد من إلقاء نظرة على المخاطر الطبية الخاصة بك وبأفراد عائلتك، ضع في اعتبارك الموقع الذي ستسافر إليه.

وقامت مراكز مكافحة الأمراض بتحديث المعلومات حول "كوفيد-19" بحسب الدولة مقسمة إلى أربعة مستويات من المخاطر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن لدى وزارة الخارجية الأمريكية معلومات مفيدة بما في ذلك البروتوكولات التي تحتاج إلى اتباعها لدخول البلاد. لذا تأكد من معرفة المتطلبات.

وتطلب بعض الدول دليلًا على فحوصات "كوفيد-19" سلبية، على سبيل المثال، وبدأت دول أخرى في طلب التطعيم. ويجب أن تضع في اعتبارك أن القواعد تتغير باستمرار.

CNN: ماذا عن الاجتماع معًا في حفل زفاف - هل سيكون ذلك آمنًا؟

ون: تشمل العديد من حفلات الزفاف اجتماع العديد من الأشخاص من أنحاء البلاد أو العالم، وهذا يزيد من المخاطر، خاصة وأن هناك العديد من الأماكن ذات مستويات عالية من الإصابة بـ"كوفيد-19"، لذا سيكون من المفيد بالتأكيد إذا طلب المضيفون أن يتلقى الضيوف التطعيم كشرط للحضور.

ولدى الأشخاص الذين تلقوا التطعيم فرصة أقل بمقدار ثمانية أضعاف للإصابة بـ"كوفيد-19" مقارنة بالأشخاص غير الملقحين، وفقًا لتقديرات تستند إلى بيانات مراكز مكافحة الأمراض.

وإذا أقيم الحفل في الهواء الطلق، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل المخاطر. والعكس سيكون صحيحًا بالنسبة إلى التجمعات في الأماكن المغلقة لأشخاص غير ملقحين ولا يرتدون كمامات، وسيكون ذلك حدثًا شديد الخطورة.

CNN: هل لا يزال السفر بالطائرة آمنًا للأشخاص الذين تلقوا التطعيم؟ ماذا عن الأطفال غير الملقحين؟

وين: لا يزال السفر بالطائرة آمنًا نسبيًا للأشخاص الذين تلقوا التطعيم. تأكد من وضع كمامة عالية الجودة في جميع الأوقات، مثل كمامة N95 أو KN95. وإذا كان عليك أن تتناول الطعام والشراب، فافعل ذلك بسرعة لتقليل مقدار الوقت الذي لا تضع فيه الكمامة.

ويجب أيضًا على الأطفال الأصغر من أن يتم تطعيمهم وضع كمامة طبية تتكون من 3 طبقات.

CNN: ما هي نصيحتكِ للعائلات التي ترغب في استئجار منزل معًا؟

وين: السيناريو الأكثر أمانًا هو أن يتم تطعيم الجميع بشكل كامل. وإذا كان هناك أشخاص لم يتلقوا التطعيم، أو إذا أراد الأشخاص تقليل المخاطر بشكل أكبر، فإنه يمكنهم الالتزام بحجر صحي لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام، ثم إجراء فحص "كوفيد-19".

والحجر الصحي يعني تقليل المخاطر من خلال عدم الالتقاء بأشخاص آخرين في الأماكن المغلقة وعدم المشاركة في الأنشطة عالية الخطورة مثل تناول الطعام.

ويُعد التطعيم أهم خطوة لحمايتنا. وبالإضافة إلى ذلك، بناءً على ظروفنا الفردية، يجب أن نفكر في احتياطات إضافية لتقليل المخاطر والحفاظ على أمان عائلاتنا، بينما لا نزال نستمتع بالسفر.