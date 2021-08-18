دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد هذه المساحة الخضراء واحدة من أكثر الوجهات الأيقونية في قطر. ويمكنك استكشافها من الجو في تجربة لا تُنسى (شاهد الفيديو أعلاه).

وتشكل أشجار القرم في الذخيرة نظامها البيئي الخاص بها في صحراء رملية حارقة.

ويمكن استكشاف غابات المانغروف هذه عن طريق استئجار قارب "كاياك".

ولكن، في حال رغبت بتجربة من مستوى آخر، ما رأيك بالتحليق فوقها؟

لوحة خضراء وسط الصحراء

تُعد هذه المساحة الطبيعية واحدة من أكثر الوجهات الأيقونية في قطر. Credit: Nashi Hameed @nashplateful

ولطالما اهتمت المصورة المقيمة في قطر، نشيرة عبدالحميد، باستكشاف مختلف الوجهات من الجو لتوفير وجهة نظر مختلفة عبر كاميرتها.

ولذلك، عندما سُنحت لها الفرصة لرؤية سحر أشجار القرم في الذخيرة من الأعلى، لم تتردّد عبدالحميد في التخطيط للرحلة.

مشهد ساحر لأشجار القرم في الذخيرة من الأعلى. Credit: Nashi Hameed @nashplateful

وبعد عدة خطط فشلت بسبب أحوال الطقس، تمكنت المصورة من التحليق فوق هذه المساحة الخضراء في مايو/أيار من عام 2021، عن طريق الركوب على متن طائرة فائقة الخفة مع طيّارة قطرية تُدعى ريم الكثيري.

وكانت الغابات "خضراء جداً، وجميلة جداً. ومع شروق الشمس، كانت الألوان نابضة بالحياة بشكل كبير"، وفقاً لما ذكرته المصورة في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وبدأ الثنائي رحلتهما في الساعة الخامسة صباحاً، ووفر ذلك مشاهد زاهية للمياه، والأشجار في المنطقة.

وقالت المصورة: "لم أر مشهداً من هذا النوع من قبل"، موضحة أنه يجب على الأشخاص عدم تفويت فرصة رؤية المنطقة من فوق لكونها "مختلفة تماماً عمّا تراه على الأرض".

سترغب بالذهاب إليها يومياً

تتمتع المنطقة بنظامها البيئي الخاص في صحراء رملية. Credit: Nashi Hameed @nashplateful

وللأشخاص الراغبين بالطيران فوق غابات المانغروف، يمكنهم القيام بذلك عن طريق مركبات جوية متنوعة توفرها شركة "365 أدفينشيرز".

ولاحظت الشركة توفير نظرائها لرحلات جوية فوق مختلف مناطق، ومعالم البلاد، ولم تكن منطقة الذخيرة ضمن تلك الوجهات.

توفر التجربة مشاهد مختلفة تماماً عمّا في الأرض. Credit: Nashi Hameed @nashplateful

وشجّعها ذلك على توفير رحلاتها الخاصة فوق المنطقة عن طريق 3 مركبات جوية، وهي "Piper Archer"، و"Eurofox "، و"Gyrocopter".

وقال الشريك المؤسس لشركة "365 أدفينشيرز"، ومالكها، معراج محمد قريش، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أشجار المانغروف هذه جميلة جداً. وعندما تكون هناك، الأمر جنوني. وسترغب بالذهاب إليها كل يوم".

وتستغرق الرحلات من مرحلة الإقلاع إلى الهبوط بين 45 دقيقة، إلى ساعة واحدة.