دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتهى العمل في الجسر الجديد الذي سيربط بين أنظمة السكك الحديدية الروسية والصينية في 17 أغسطس/ آب 2021، بعد سبع سنوات من الإعلان عنه.

الاسم الكامل للهيكل هو جسر الصين-روسيا تونغجيانغ-نيجنلينينسكوي.

ويربط الجسر تونغجيانغ، وهي مدينة تقع في أقصى شمال شرق الصين بمقاطعة هيلونغجيانغ، بمدينة نيجنلينينسكوي، وهي بلدة تقع عبر الحدود مع روسيا على طول ضفاف نهر آمور.

وتعد عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ هي هاربن، وتشتهر بمهرجان الثلج والجليد السنوي.

وهذا يعني أنه يمكن حاليًا ربط شبكة السكك الحديدية في شمال شرق الصين بسكة حديد سيبيريا الروسية.

عمال يحتفلون بوضع آخر قطع المسار على الجسر. Credit: Yuan Yong/VCG/Getty Images

ويبلغ طول الجسر 2215 مترًا (7300 قدمًا) وقد مضى عليه سبع سنوات، حيث أقام كلا البلدين احتفالات رائدة في فبراير/ شباط 2014.

وتم الانتهاء من بناء الجسر في عام 2019، ووُضع الجزء الأخير من المسار في 17 أغسطس/ آب.

ولا يعد "تونغجيانغ - نيجنلينينسكوي" الجسر الوحيد الذي يربط بين أكبر دولتين في العالم.

تم الكشف عن جسر يمكنه التعامل مع الشحن المنتظم على الشاحنات وليس قطارات السكك الحديدية في عام 2019، ليربط مدينة هيهي في الصين وبلاغوفيشتشينسك في روسيا.

وتعمل المدينتان أيضًا على ما سيكون أول تلفريك عابر للحدود في العالم، من تصميم شركة الهندسة المعمارية الهولندية UNStudio. وعند اكتماله، سينقل السياح من جانب إلى آخر في أقل من ثماني دقائق.

بالإضافة إلى ذلك، تم أخيرًا ربط مدينة موهي، المدينة الواقعة في أقصى شمال الصين، عبر طريق سريع إلى بكين في عام 2019.

يربط جسر السكك الحديدية الجديد نيجنلينينسكوي في روسيا مع مدينة تونغجيانغ الحدودية في هيلونغجيانغ. Credit: Zhang Tao/Xinhua/Alamy Live News

ويعد جسر "تونغجيانغ-نيجنلينينسكوي" هو أحدث مشروع تم إنجازه في إطار مبادرة "الحزام والطريق" الصينية الطموحة، التي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى ربط أوراسيا من خلال البنية التحتية.

وأعلن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم (CCP) عن هدف جعل الانتقال من الصين على طول الطريق إلى لندن ممكنًا عبر السكك الحديدية، ما يجعل هذا الجسر خطوة تالية حاسمة في رحلة أطول عبر القارة.

ووفقًا لراديو الصين الوطني، سيتم تقصير مسافة النقل بالسكك الحديدية مع استكمال الجسر من مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية إلى موسكو عبر تونغجيانغ بمقدار 809 كيلومترات، ما يقلل من رحلة السفر 10 ساعات.

ويقال إن الجسر يمكن أن يتعامل مع 21 مليون طن متري من البضائع سنويًا.