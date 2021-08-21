بينها تركيا.. أمريكا تضيف 4 وجهات جديدة إلى قائمة التحذير من السفر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 4 وجهات جديدة، بينها تركيا، إلى قائمة "عدم السفر" مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا حول العالم.

ويجب تجنب السفر إلى الدول التي تحمل إشعار المستوى الرابع: "كوفيد-19 مرتفع للغاية"، وفقًا لإرشادات السفر المعدلة بانتظام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). وتنصح الوكالة الأمريكية بعدم السفر إلا للضرورة بعد تلقى التطعيم بالكامل أولاً.

وفيما يلي قائمة بالوجهات الأربع المضافة إلى قائمة المستوى الرابع بتاريخ 16 أغسطس/ آب

تركيا

جمهورية الجبل الأسود

جزيرة دومينيكا

جزيرة جيرسي

وتتراوح قائمة إشعارات السفر المحدثة الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من المستوى الأول ("منخفض") إلى المستوى الرابع ("مرتفع للغاية").

وتضم الوجهات التي تندرج في فئة "الخطر المرتفع للغاية" أكثر من 500 حالة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية، وفقًا لمعايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

بينما تنطبق فئة المستوى الثالث على الوجهات التي تضم ما بين 100 إلى 500 حالة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية

وتم تصنيف تركيا والجبل الأسود سابقًا في المستوى الثالث: "كوفيد-19 مرتفع".

وتم إدراج جزيرة دومينيكا الكاريبية قبل التحديث كوجهة منخفضة المخاطر من المستوى الأول.

أما بالنسبة إلى جزيرة جيرسي التابعة للتاج البريطاني، تم تصنيف مستويات كوفيد-19 سابقًا على أنها "غير معروفة" من قبل مراكز مكافحة الأمراض.

وفي 16 أغسطس/ آب، أدرج الموقع الحكومي لجزيرة جيرسي معدل 14 يومًا من 452 حالة لكل 100 ألف نسمة، مع انخفاض الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

دول جديدة تنضم إلى "المستوى الثالث"

انتقلت خمس دول، الاثنين، إلى فئة "المستوى الثالث: خطر كوفيد-19 مرتفع"، وهي تشيلي، وموزمبيق، وأوروغواي من المستوى الرابع، بالإضافة إلى كوسوفو ومقدونيا الشمالية من المستوى الثاني.

وتحث إرشادات مراكز مكافحة الأمراض المسافرين غير الملقحين على تجنب السفر غير الضروري إلى الدول على قائمة المستوى الثالث .

وفي إرشادات السفر الأوسع نطاقًا، توصي مراكز مكافحة الأمراض بعدم السفر الدولي إلا بعد تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 بالكامل.

وأوضحت أن "المسافرين الملقحين بالكامل هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19 ونقله، ومع ذلك، فإن السفر الدولي يشكل مخاطر إضافية، وحتى المسافرين الذين تلقوا التطعيم بالكامل قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض متحورات كوفيد-19 وربما نقلها".