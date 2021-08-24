"كوخ الأحلام".. منتجع يحجزه شخص واحد فقط بمزرعة خاصة بالسعودية.. ما سره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحلم بقضاء عطلة استجمامية في مكان ريفي بحت، وبعيد عن صخب المدينة وضجيجها؟ قد يكون "كوخ الأحلام" هو المكان الذي تبحث عنه في السعودية، وتحديدًا بمحافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير.

Credit: Dream Cottage Resort in Saudi

ويتحدث مصمم "كوخ الأحلام" السعودي، منصور الشهوري، مع موقع CNN بالعربية حول مصدر إلهامه من وراء هذه الفكرة التي أسسها داخل المزرعة الخاصة بعائلته.

وبداية، كانت الفكرة بسيطة تستند على مبدأ العريش من سعف النخيل، لكن هطول الأمطار كان يشكل عائقًا كبيرًا. لذلك، قرر الشهري أن يعيد التفكير بتصميم أكثر جمالًا.

وبذلك، خطرت له فكرة "كوخ الأحلام" منذ حوالي عام تقريبًا، أي خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

Credit: Dream Cottage Resort in Saudi

واستلهم تصميم هذا المنتجع، الذي استغرق حوالي 5 أشهر، من رحلاته إلى أوروبا، وألمانيا، والنمسا، وسويسرا، وشرق آسيا، وبلدان كثيرة غيرها.

وتتألف الفيلا الريفية من 5 غرف، ومجلس خشبي يعتمد نظام الكوخ، ومطبخ متكامل ومفتوح على المزرعة، ودورة مياه خارجية، وبهو تتواجد فيه طاولة طعام.

Credit: Dream Cottage Resort in Saudi

وبسبب برودة الأجواء في المنطقة، والتي تصل إلى 16 أو 17 درجة مئوية ليلًا، وضع الشهري خيمة شفافة تشبه البلورة في الخارج، حتى يشعر الزوار وكأنهم يجلسون في المزرعة، لكن ببيئة أكثر دفئًا.

ويمكن حجز المنتجع بالكامل من قبل شخص واحد فقط مع مرافقيه، لقضاء 24 ساعة بالكامل.

Credit: Dream Cottage Resort in Saudi

وكل ما عليك فعله هو جلب ملابسك فقط، لأن الطعام يكون متوفرًا في المنتجع ومزرعته التي تبلغ مساحتها 3 دونمات.

وقال الشهري: "هناك جميع أنواع الفاكهة والخضار التي تخطر على بالك.. ويمكن أن تقطف خلال الموسم كل ما تحتاجه من المزرعة، مثل الطماطم، والبصل، والفلفل الحلو، والفلفل الحار، والباذنجان، والكوسا، والفاصوليا، والبامية، والجزر، والخيار، والفجل الأحمر، والفجل الأبيض".

Credit: Dream Cottage Resort in Saudi

وبالطبع، لم يخل هذا المشروع من التحديات، أبرزها ندرة الخشب وتواجده في مناطق نائية، لذا كان يجب حمله من مسافة على بعد 150 كيلومترًا.

وحاز المنتجع على إعجاب العديد من الأشخاص والسياح، إذ أوضح الشهري أن الحجوزات كاملة حتى السادس من شهر سبتمبر/ أيلول هذا العام.