مصر للطيران تنشر "تنويها مهما" للمسافرين على السعودية من 1 سبتمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت شركة مصر للطيران، مساء الثلاثاء، تنويها مهما لمسافريها المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الشركة على صفحتها الرسمية بفيسبوك قالت فيها: "تنويه هام لعملاء مصر للطيران المسافرين من القاهرة الي المملكة العربية السعودية.. تهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين من القاهرة الي المملكة العربية السعودية انه اعتباراً من 1 سبتمبر 2021 سيتم نقل رحلات المغادرة لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي".

وأضافت: "علماً بأن مصر للطيران تسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية: (جدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم).. ولمعرفة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم السفر من وإلى المملكة العربية السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني".

ويذكر أن السفارة السعودية في العاصمة المصرية، القاهرة، نشرت تدوينة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت فيه: "رفع تعليق القدوم المباشر إلى ‎المملكة من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي ‎لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر مع تطبيق كامل ‎الإجراءات الإحترازية المعتمدة".