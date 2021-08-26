جاب المياه واليابسة.. اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمكن فريق بحثي مصري في جامعة المنصورة، وبالتعاون مع وزارة البيئة من تسجيل اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية بالمياه المصرية يعود إلى ما قبل 43 مليون عام، وفقاً لبيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك" الأربعاء.

واستُخرجت حفريات الحوت في عام 2008 بواسطة فريق بحثي من خبراء وزارة البيئة، وتمت دراسة وتوثيق الحوت الجديد تحت إشراف ومتابعة الوزارة، ومركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.

ويبلغ طول الحوت 3 أمتار، بينما يبلغ وزنه حوالي 600 كيلوغرام.

استُخرج الحوت البرمائي من واحة الفيوم في مصر. Credit: Facebook/@EgyptianCabinet

وأُطلق على الحوت، الذي استُخرج من واحة الفيوم، اسم "فيومسيتس أنوبس"، وامتلك الكائن العديد من الخصائص التشريحية التي مكنته من التعايش فى ذلك الوقت.

وأشار مدير عام محميات المنطقة المركزية بجهاز شؤون البيئة، وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة، الدكتور محمد سامح، إلى وجود العديد من الحيتان القديمة في منخفض الفيوم، والتي تعود إلى العصر الإيوسيني، مضيفاً أنها منطقة مهمة لدراسة تطور الحيتان.

وأوضح البيان أن هذا الاكتشاف المهم يمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والأفريقي حول الحفريات، وخاصة حفريات الحيوانات القديمة، والتي تساهم يوماً بعد يوم في كشف العديد من الألغاز العلمية المهمة، ويُعد توثيق هذا النوع الجديد من الحيتان البرمائية نقطة محورية في فهم تطور الحيتان.

كما أنه يساهم فى زيادة معارف الفريق البحثي عن أصل الحيتان القديمة، وآليات التعايش بينها، والنظم البيئية الخاصة بها.

ويجدر بالذكر أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يقود فيها فريق عربي مصري توثيق جنس ونوع جديد من الحيتان.